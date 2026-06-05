NASA-Astronauten flüchten aufgrund einer ISS-Störung in SpaceX-Kapsel

Die NASA hat fünf Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) angewiesen, sich aufgrund eines neuen Luftlecks im Servicemodul des russischen Segments in der SpaceX Crew Dragon-Kapsel in Sicherheit zu bringen. Die NASA-Sprecherin Bethany Stevens gab im sozialen Netzwerk X bekannt, dass die Agentur Roskosmos neue Risse im Modul entdeckt und umfangreiche Reparaturarbeiten eingeleitet hat. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht .

Als Vorsichtsmaßnahme hat die NASA die vier Mitglieder der SpaceX Crew-12-Mission der Agentur und den Astronauten Chris Williams angewiesen, bis zum Abschluss der Reparaturen in der Dragon-Kapsel unter hohen Sicherheitsvorkehrungen zu bleiben. Spezialisten arbeiten zusammen mit der internationalen Gemeinschaft und russischen Kollegen daran, dieses Problem vollständig zu lösen.

Das Problem mit dem Luftleck im russischen Servicemodul besteht schon seit längerer Zeit. Laut Stevens bleiben diese Risse eine ernste Quelle der Besorgnis, die die NASA ständig genau überwacht. Es ist noch nicht bekannt, wie lange die Astronauten in der Crew Dragon-Kapsel bleiben werden.

Derzeit halten sich insgesamt 10 Personen an Bord der ISS auf. Vier von ihnen kamen im Februar im Rahmen der SpaceX Crew-12-Mission an, die anderen im vergangenen November an Bord des russischen Sojus-Raumschiffs. Dieser Notfall ereignete sich zu einem Zeitpunkt, als die Zukunft der Station infrage steht.

Die NASA-Führung, insbesondere unter der Leitung von Jared Isaacman, plant, die alternde Raumstation bis zum Ende des Jahrzehnts durch neue kommerziell produzierte Module zu ersetzen. Bisher haben die NASA und SpaceX keine weiteren offiziellen Stellungnahmen zur Situation abgegeben.