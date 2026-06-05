NASA-Astronauten suchen wegen Lecks Zuflucht in SpaceX Dragon

Die NASA hat fünf Astronauten auf der Internationalen Raumstation (ISS) angewiesen, die SpaceX Crew Dragon-Kapsel vorübergehend als Schutzraum zu nutzen. Diese Maßnahme wurde ergriffen, um neue Luftleckagen im russischen Servicemodul zu beheben und die Sicherheit während der Reparaturarbeiten zu gewährleisten. Laut Techcrunch.com berichtet .

NASA-Sprecherin Bethany Stevens gab auf der Plattform X bekannt, dass Roskosmos neue Risse in seinem Modul entdeckt und umfangreiche Reparaturarbeiten eingeleitet hat. Als Vorsichtsmaßnahme blieben vier Mitglieder der SpaceX Crew-12-Mission und Astronaut Chris Williams in der Dragon-Kapsel in erhöhter Alarmbereitschaft, bis die Reparaturen abgeschlossen waren.

Etwa eine Stunde später stoppte Roskosmos die Reparaturarbeiten jedoch vorübergehend, um zusätzliche Messungen und Datenanalysen durchzuführen. Anschließend wies die NASA die Besatzungsmitglieder an, den Schutzraum-Protokoll zu beenden und zu ihren geplanten Aufgaben auf der Station zurückzukehren.

Probleme mit Luftleckagen im russischen Servicemodul bestehen schon seit längerer Zeit. Laut einem NASA-Vertreter sind diese Risse eine ständige Sorge für die Agentur und werden genau überwacht. Derzeit sind insgesamt 10 Personen, darunter Vertreter der NASA, Roskosmos und der Europäischen Weltraumorganisation, an Bord der ISS im Einsatz.

Dieser Vorfall ereignete sich, während die Zukunft der Internationalen Raumstation infrage steht. Unter der Führung des neuen NASA-Chefs Jared Isaacman plant die Agentur, die alternde Station bis zum Ende des Jahrzehnts durch Module kommerzieller Unternehmen zu ersetzen.