Wildberries und Russ starten neue digitale Gesundheitsplattform

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Wildberries und Russ starten neue digitale Gesundheitsplattform

Robert Mirzoyan, CEO der RWB Group, gab die Schaffung der neuen strategischen Richtung des Unternehmens bekannt – der digitalen Plattform „RWB Zdorovye“. Dieses Projekt zielt darauf ab, medizinische und Versicherungsdienstleistungen sowie pharmazeutische Produkte und gesundheitsbezogene Waren in einem einzigen Raum zu integrieren. Wie von Ixbt.com berichtet wird.

Laut Mirzoyan besteht die Hauptaufgabe der Plattform darin, allen Teilnehmern des Gesundheitsmarktes die notwendigen digitalen Werkzeuge bereitzustellen. Das neue System wird es Verbrauchern, insbesondere denen in abgelegenen Gebieten, ermöglichen, leichter Zugang zu Medikamentenversorgung zu erhalten.

Für Hersteller und Apothekenketten schafft diese Plattform die Möglichkeit, mit dem großen Publikum zu arbeiten, das durch die Fusion von Wildberries und Russ entstanden ist. Das Unternehmen hat das Ziel, praktisch einen einzigartigen Marktplatz für medizinische Dienstleistungen zu bilden.

Die spezifischen Produkte und technischen Details des Projekts werden später bekannt gegeben, da sich die Strategie derzeit in einer aktiven Entwicklungsphase befindet. Es ist jedoch klar, dass „RWB Zdorovye“ zu einem einzigen digitalen Raum werden wird, in dem Nutzer sowohl medizinische Beratung erhalten als auch notwendige Medikamente kaufen können.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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