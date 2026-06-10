Russlands neue Soyuz-5 Rakete kommt als Dienstleistung auf den internationalen Markt

Roskosmos plant in Zusammenarbeit mit Kasachstan, die neue mittelschwere Trägerrakete Soyuz-5 auf den internationalen Markt für kommerzielle Flüge zu bringen. Laut dem Leiter des Staatskonzerns, Dmitri Bakanow, besteht die Hauptaufgabe nicht nur in der erfolgreichen Nutzung der Rakete, sondern auch in der Schaffung eines wettbewerbsfähigen Dienstes für die Beförderung von Nutzlasten in den Orbit. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit analysieren Spezialisten von Roskosmos die Telemetriedaten des ersten Testflugs und nehmen notwendige Anpassungen an den Konstruktions- und Produktionsprozessen vor. Diese Änderungen werden bei der Herstellung der zweiten und dritten Rakete, die derzeit gebaut werden, berücksichtigt. Dem Plan zufolge werden diese Raketen im nächsten Sommer vollständig einsatzbereit sein und ins All starten.

Der Erstflug der Soyuz-5 fand am 30. April vom Kosmodrom Baikonur statt. Der Test wurde als erfolgreich bewertet: Beide Stufen der Rakete funktionierten im Standardmodus, und das Nutzlastmodell wurde auf der geplanten Flugbahn in den Orbit gebracht. Diese Rakete ist in der Lage, mehr als 17 Tonnen Nutzlast in den niedrigen Erdorbit zu befördern.

Die vom Raketen- und Raumfahrtzentrum Progress in Samara entwickelte Trägerrakete ist für den Start verschiedener Raumfahrzeuge konzipiert. Zu ihren Besonderheiten zählen die hochpräzise Platzierung von Nutzlasten im Orbit sowie die Verwendung relativ umweltfreundlicher Treibstoffkomponenten. Roskosmos will sich mit diesen Eigenschaften auf dem globalen Markt für Weltraumdienstleistungen etablieren.