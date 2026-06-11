Roboter-Assistenten für Züge: Neue Technologie in der Erprobung

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Roboter-Assistenten für Züge: Neue Technologie in der Erprobung

Die Russische Eisenbahn untersucht die Möglichkeit, Roboter zur Unterstützung des Personals in Personenzügen einzusetzen. Laut dem Pressedienst des Unternehmens wurden erste Tests in einem Lastochka-Zug im Depot ohne Passagiere durchgeführt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Obwohl die Technik während der ersten Tests eine stabile Leistung zeigte, sind weitere Prüfungen erforderlich, um eine endgültige Entscheidung über die vollständige Einführung zu treffen. Experten betonen die Notwendigkeit, das Design und die technischen Spezifikationen der Roboter zu verbessern sowie sie bei verschiedenen Geschwindigkeiten des Zuges zu testen.

Nach Angaben von Unternehmensvertretern bleiben die Sicherheit und der Komfort der Fahrgäste die höchste Priorität. Derzeit werden Angebote verschiedener Hersteller geprüft. Es ist jedoch nicht geplant, dass Roboter das Zugpersonal vollständig ersetzen.

Digitale Technologien ermöglichen es den Mitarbeitern, ihre Aufgaben effizienter zu erledigen und mehr Zeit für die Fahrgäste aufzuwenden. Daher werden Roboter nur als Hilfsmittel betrachtet und nicht als Ersatz für menschliche Arbeit.

RobotikTechnologieInnovationTransportKünstliche Intelligenz
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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