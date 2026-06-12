One UI 8.5 Update für Samsung Galaxy Z Fold7 veröffentlicht

Samsung hat mit der Verteilung des Juni-Updates der One UI 8.5-Oberfläche für sein faltbares Flaggschiff, das Galaxy Z Fold7, begonnen. Die Software wird unter der Versionsnummer F966NKSUABZF1 veröffentlicht und ist derzeit für Nutzer in Südkorea verfügbar. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In anderen Regionen, einschließlich des globalen Marktes, wird dieses Update in den kommenden Wochen erwartet. Samsung führt Firmware, die auf dem Heimatmarkt erfolgreich getestet wurde, in der Regel schrittweise in anderen Ländern ein. Vorerst betrifft dies den Build für das Modell SM-F966N.

One UI 8.5 ist ein Zwischen-Update auf Basis des Betriebssystems Android 16, das hauptsächlich Fehlerbehebungen, Stabilitätsverbesserungen und kleine Änderungen an der Benutzeroberfläche enthält. Nutzer können durch dieses Update eine flüssigere Leistung des Geräts erwarten.

Diese Informationen wurden von dem Insider @tarunvats33 veröffentlicht, der für seine Berichte über Samsung-Firmware und frühe Versionen des One UI-Systems bekannt ist. Er ist dafür bekannt, Updates für Markengeräte vor offiziellen Ankündigungen zu verfolgen.