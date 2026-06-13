Andrew Yang: Die nächste große Startup-Chance liegt in der Senkung der Lebenshaltungskosten

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Andrew Yang: Die nächste große Startup-Chance liegt in der Senkung der Lebenshaltungskosten

Der Unternehmer und ehemalige US-Präsidentschaftskandidat Andrew Yang hat seine Theorie über die nächste große Chance in der Startup-Welt vorgestellt. Seiner Meinung nach sollte der Fokus nicht auf dem Gewinn liegen, sondern darauf, den Verbrauchern Geld zurückzugeben. Yang betonte, dass er sich von Cost Plus Drugs inspirieren ließ, einem von Mark Cuban gegründeten Projekt, das Medikamente zum Selbstkostenpreis verkauft. Dies berichtet Techcrunch.com .

Yang nannte Bereiche, in denen Menschen am meisten Geld ausgeben, wie Wohnen, Bildung, Lebensmittel, Kraftstoff und Kommunikation. Im September letzten Jahres startete er den virtuellen Mobilfunkanbieter Noble Mobile, der Dienste deutlich günstiger als herkömmliche Unternehmen anbietet und ein System zur Rückerstattung von Geld an Kunden einführt, die weniger Daten verbrauchen. Seiner Meinung nach wird die Senkung der Lebenshaltungskosten zum profitabelsten Bereich, während KI zu sinkenden Löhnen und Arbeitsplatzverlusten führt.

Projekte wie Noble Mobile, Light Phone und Misfits Markets sind die ersten Beispiele für eine neue Geschäftskategorie, bei der der Kernwert des Startups darin besteht, die eingesparten Margen an den Kunden zurückzugeben. Yang glaubt, dass die Menschen, sobald KI viele Arbeitsplätze übernommen hat, anfangen werden, sich Gedanken über die Deckung ihrer Grundbedürfnisse zu machen, und hier wird ein Markt für vergünstigte Dienstleistungen entstehen.

Während seines Wahlkampfs 2020 befürwortete Andrew Yang auch die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens (UBI), um die durch KI verursachte Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Obwohl er skeptisch gegenüber der Effizienz der Regierung in dieser Hinsicht ist, glaubt er, dass den Menschen durch Marktmechanismen direkt geholfen werden kann. Derzeit hat Noble Mobile Tausende von Kunden und erwirtschaftet Millionenumsätze.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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