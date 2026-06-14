Intel behält LGA 1700 Sockel bei: Neue Details zu Raptor Lake Next Prozessoren

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Intel behält LGA 1700 Sockel bei: Neue Details zu Raptor Lake Next Prozessoren

Intel hat beschlossen, die Lebensdauer des LGA 1700 Sockels, einer seiner beliebtesten Plattformen, zu verlängern. Aktuellen Berichten zufolge plant der Tech-Gigant, Anfang 2027 neue Prozessoren der Raptor Lake Next-Familie einzuführen, die mit diesem Sockel kompatibel sind. Dieser Schritt ermöglicht es vielen Nutzern, die Leistung ihrer PCs zu steigern, ohne neue Mainboards kaufen zu müssen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie Ixbt.com berichtet, wird die neue Serie Teil der Core 200-Familie sein und die Serien Core 3, Core 5 und Core 7 umfassen. Diese Chips basieren auf den bekannten Architekturen Raptor Cove (Performance-Kerne) und Gracemont (Effizienz-Kerne). Intel wird diesmal keine völlig neuen technologischen Lösungen einführen, sondern weiterhin das bestehende Intel 7-Fertigungsverfahren nutzen.

Technische Spezifikationen und Cache-Speicher-Innovation

Einer der interessantesten Aspekte der Raptor Lake Next-Serie dürfte ein neues Schema für die Cache-Speicherverwaltung sein. Berichten zufolge könnten selbst deaktivierte Recheneinheiten in einigen Modellen zusätzliche L3-Cache-Kapazität bereitstellen. Dieser asynchrone Ansatz dient dazu, die Gesamtleistung erheblich zu steigern, ohne die Anzahl der aktiven Kerne zu erhöhen.

Die neue Prozessorserie wird voraussichtlich folgende Modelle umfassen:

  • Core 7: 8 Performance- und 12 Effizienz-Kerne;
  • Core 5: 6 Performance- und 8 Effizienz-Kerne;
  • Core 3: nur 6 Performance-Kerne (ohne Effizienz-Kerne).
Dieses Update ist besonders für Nutzer im Budget- und Mittelklasse-Segment attraktiv, da Raptor Lake Next-Prozessoren weiterhin sowohl moderne DDR5- als auch die nach wie vor beliebten DDR4-Speicherstandards unterstützen. Dies bietet Nutzern Flexibilität und Kosteneffizienz bei System-Upgrades.

Marktwettbewerb und Perspektiven

Das Marktdebüt der Raptor Lake Next-Prozessoren wird voraussichtlich mit der Veröffentlichung von AMD-Chips auf Basis der Zen 6-Architektur zusammenfallen. Während jedoch Produkte der nächsten Generation wie Intel Nova Lake oder AMD Zen 6 eher auf High-End-Enthusiasten ausgerichtet sind, bleibt Raptor Lake Next eine stabile und erschwingliche Lösung für den Massenmarkt.

In Anbetracht der weiten Verbreitung von LGA 1700-Systemen ist diese Nachricht auch für lokale Nutzer und Systemadministratoren von Bedeutung. Die neuen Prozessoren ermöglichen eine Modernisierung der Computer-Infrastruktur, während die bestehende Hardware noch einige Jahre weiter genutzt werden kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Intel es nicht eilig hat, seine erfolgreiche Plattform aufzugeben. Auch wenn es kein revolutionärer Sprung ist, handelt es sich um einen strategischen Schachzug, um vorhandene Ressourcen zu maximieren und die Kundentreue zu bewahren.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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