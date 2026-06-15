Markt für Kühlsysteme vor der Krise: Kältemittelpreise drastisch gestiegen

Vor dem Hintergrund der globalen Erwärmung und der steigenden Nachfrage nach Haushaltsgeräten gibt es einen ernsthaften Engpass auf dem Markt für Kältemittel (Freone), die ein wesentlicher Bestandteil von Kühlsystemen sind. Insbesondere in China haben die Preise für diese Chemikalien den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt erreicht. Es wird erwartet, dass sich dies direkt auf die Produktionskosten von Haushaltsklimaanlagen, Industriekühlschränken und modernen Elektroautos auswirkt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com lag der durchschnittliche Marktpreis für das in Klimaanlagen weit verbreitete Kältemittel R32 am 12. Juni dieses Jahres bei 62.500 Yuan pro Tonne. Der Preis für R134a, das für Kühlsysteme in Elektroautos benötigt wird, erreichte 59.727 Yuan. Dies entspricht einem Anstieg von 34,13 Prozent bzw. 30,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Hauptgründe für den Preisanstieg

Experten sind der Meinung, dass dieser Preissprung auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist. Erstens ist die weltweite Nachfrage nach Kühlgeräten mit Beginn der Sommersaison sprunghaft angestiegen. Zweitens haben Quoten und Beschränkungen für die Produktion schädlicher Kältemittel im Rahmen internationaler Umweltabkommen zu einem Rückgang des Angebots geführt. Dies hat zu einem realen, nicht künstlichen Defizit auf dem Markt geführt.

Dieser Trend ist auch für den Markt in Usbekistan nicht unbedeutend. Angesichts der hohen Nachfrage nach Klimaanlagen in unserem Land während der Sommermonate ist mit steigenden Kosten für Ersatzteile und Wartung zu rechnen. Da China der weltweit größte Hersteller von Kältemitteln ist, wirken sich Preisänderungen dort auf den gesamten Weltmarkt aus, einschließlich der Region Zentralasien.

Recycling — die einzige Lösung

Die entstandene Situation eröffnet neue Möglichkeiten für die Entwicklung des Recyclings und der Sekundärnutzung von Kältemitteln. Derzeit liegt die weltweite Recyclingquote für Kältemittel im Durchschnitt bei 25-35 Prozent. In China, dem größten Verbraucher, liegt dieser Wert jedoch noch unter 10 Prozent.

Angesichts der Rohstoffknappheit und der hohen Preise wird die Rückgewinnung von Kältemitteln aus Altgeräten und deren Reinigung zur Wiederverwendung wirtschaftlich sinnvoll. Dies senkt nicht nur die Kosten für die Hersteller, sondern verhindert auch den Ausstoß schädlicher Gase in die Atmosphäre. Es wird erwartet, dass die Investitionen in Technologien in diesem Bereich in Zukunft steigen werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Kältemittelmarkt in eine neue Ära eintritt. Der Anstieg der Preise auf ein Zehnjahreshoch zwingt Industrieunternehmen dazu, Ressourcen effizienter zu nutzen und nach umweltfreundlichen Alternativen zu suchen. Für Verbraucher bedeutet dies, bei der Wahl von Kühlgeräten stärker auf Energieeffizienz und Wartungskosten zu achten.