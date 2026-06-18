Snap stellt neue AR-Brillen vor: Preis und Aktienkurssturz

Snap hat offiziell seine lang erwartete AR-Brille (Augmented Reality) der nächsten Generation, das Modell Spectacles, vorgestellt, das über ein Jahrzehnt lang entwickelt wurde. Diese technologische Neuheit wurde von den Investoren jedoch nicht so positiv aufgenommen wie erhofft. Nach der Präsentation sank der Aktienkurs des Unternehmens erheblich, was zeigt, dass der Markt den kommerziellen Erfolg des neuen Produkts skeptisch sieht. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com fielen die Snap-Aktien nach der Vorstellung des neuen Geräts um mehr als 5 %. Während der Preis pro Aktie am Dienstag bei 5,86 Dollar lag, sank dieser bis Mittwochmorgen auf 4,83 Dollar. Es ist anzumerken, dass die allgemeine Finanzlage des Unternehmens im letzten Jahr instabil war – der Aktienwert ist in den letzten 12 Monaten insgesamt um 30 % gesunken.

Preisfrage und Zielgruppe

Die Hauptsorge von Experten und Investoren ist der überhöhte Preis der Spectacles-Brille. Das Unternehmen hat das Gadget auf fast 2200 Dollar festgesetzt. Dieser Preis ist für Teenager und junge Erwachsene, die Kernnutzer der Snap-Plattform sind, zu hoch. Beobachter glauben, dass eine solch hochpreisige Strategie die Massenverbreitung des Produkts und die Steigerung der Unternehmenseinnahmen behindern könnte.

Snap-CEO Evan Spiegel verteidigte den Produktpreis in einem Interview mit CNBC. Seiner Meinung nach sind die Spectacles nicht nur eine Brille, sondern ein vollwertiger Computer. "Dieses Gerät sollte als Computer betrachtet werden, weshalb sein Preis auf dem Niveau von High-End-Laptops oder Computern angesetzt wurde", erklärte Spiegel.

Marktwettbewerb und Positionierung

Beim Vergleich seines Produkts mit anderen Geräten auf dem Markt betonte Evan Spiegel, dass die Spectacles eine einzigartige Position einnehmen. Seiner Ansicht nach sind die neuen Brillen leistungsfähiger als die Ray-Ban Smart Glasses von Meta, aber kompakter und komfortabler als das Apple Vision Pro Headset. Während das Meta-Gerät günstiger ist, verfügt es über eine geringere Rechenleistung, und das Apple-Produkt ist zwar sehr leistungsstark, aber schwer und teuer.

Der Snap-Chef betonte, dass das neue Spectacles-Modell sowohl bequem zu tragen als auch leistungsstark genug für immersive Computing-Technologien sei. Dennoch prognostizieren Marktanalysten, dass es für ein 2200-Dollar-Gadget schwierig sein wird, seinen Platz im Massenmarkt zu finden. Bisher warten die Investoren ab, wie sich dieser innovative Schritt von Snap auf die Finanzergebnisse auswirken wird.