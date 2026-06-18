Leitfaden für Google Docs Nutzer: So deaktivieren Sie die Gemini KI

Google integriert die Gemini KI aktiv in all seine Dienste, einschließlich des Texteditors Google Docs. Für viele Nutzer wird das ständig erscheinende Fenster „Schreiben mit Gemini“ während des Bearbeitungsprozesses jedoch eher zu einem Ablenkungsfaktor als zu einer Hilfe. Für diejenigen, die sich während der Arbeit voll konzentrieren möchten, ist die vollständige Ausblendung dieser Funktion ein dringendes Thema. Techcrunch.com berichtet darüber.

Häufig versuchen Nutzer, die Gemini-Oberfläche im Google Docs-Fenster einfach zu schließen, doch dies ist nur eine temporäre Lösung. Laut Ixbt.com gibt der KI-Chatbot nicht immer klare Antworten auf Anfragen zur Deaktivierung oder beschränkt sich lediglich auf das Schließen des Chatfensters. Dies führt dazu, dass KI-Elemente im Arbeitsbereich des Nutzers verbleiben.

Verwaltung smarter Funktionen

Der effektivste Weg, um KI-Pop-ups in Google Docs und die Schaltfläche „Hilf mir beim Schreiben“, die neben dem Cursor erscheint, zu entfernen, besteht darin, die Google Workspace-Einstellungen zu ändern. Dass dieser Vorgang nicht direkt im Dokument, sondern über den Gmail-E-Mail-Dienst erfolgt, mag für viele überraschend sein.

Um die KI zu deaktivieren, werden die folgenden Schritte empfohlen:

Rufen Sie die Gmail-Einstellungen auf und klicken Sie auf die Schaltfläche „Alle Einstellungen anzeigen“;

Wechseln Sie zum Bereich „Allgemein“;

Suchen Sie den Punkt „Intelligente Funktionen und Personalisierung“;

Deaktivieren Sie diese Funktion und speichern Sie die Änderungen.

Diese Aktion gilt nicht nur für Google Docs, sondern auch für andere Dienste im Google-Ökosystem. Dies befreit den Nutzer von der Notwendigkeit, das Gemini-Fenster bei jedem Öffnen eines neuen Dokuments manuell zu schließen. Es sollte beachtet werden, dass bei Deaktivierung dieser Einstellung auch einige von Google angebotene automatische Vervollständigungs- und intelligente Suchfunktionen eingeschränkt werden können.

Dieses Thema ist auch für Nutzer in Usbekistan wichtig, da die Aktivität des Dienstes in der Benutzeroberfläche deutlich zugenommen hat, seit Gemini die usbekische Sprache unterstützt. Für Fachleute, die maximale Konzentration während ihres Arbeitsprozesses wünschen, ist die oben genannte Methode die optimalste Lösung. Während Tech-Giganten KI obligatorisch einführen, dient die Beibehaltung der Wahlmöglichkeit für den Nutzer der Arbeitsproduktivität.