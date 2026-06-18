Leitfaden für Google Docs Nutzer: So deaktivieren Sie die Gemini KI

·2·Technologie
Leitfaden für Google Docs Nutzer: So deaktivieren Sie die Gemini KI

Google integriert die Gemini KI aktiv in all seine Dienste, einschließlich des Texteditors Google Docs. Für viele Nutzer wird das ständig erscheinende Fenster „Schreiben mit Gemini“ während des Bearbeitungsprozesses jedoch eher zu einem Ablenkungsfaktor als zu einer Hilfe. Für diejenigen, die sich während der Arbeit voll konzentrieren möchten, ist die vollständige Ausblendung dieser Funktion ein dringendes Thema. Techcrunch.com berichtet darüber.

Häufig versuchen Nutzer, die Gemini-Oberfläche im Google Docs-Fenster einfach zu schließen, doch dies ist nur eine temporäre Lösung. Laut Ixbt.com gibt der KI-Chatbot nicht immer klare Antworten auf Anfragen zur Deaktivierung oder beschränkt sich lediglich auf das Schließen des Chatfensters. Dies führt dazu, dass KI-Elemente im Arbeitsbereich des Nutzers verbleiben.

Verwaltung smarter Funktionen

Der effektivste Weg, um KI-Pop-ups in Google Docs und die Schaltfläche „Hilf mir beim Schreiben“, die neben dem Cursor erscheint, zu entfernen, besteht darin, die Google Workspace-Einstellungen zu ändern. Dass dieser Vorgang nicht direkt im Dokument, sondern über den Gmail-E-Mail-Dienst erfolgt, mag für viele überraschend sein.

Um die KI zu deaktivieren, werden die folgenden Schritte empfohlen:

  • Rufen Sie die Gmail-Einstellungen auf und klicken Sie auf die Schaltfläche „Alle Einstellungen anzeigen“;
  • Wechseln Sie zum Bereich „Allgemein“;
  • Suchen Sie den Punkt „Intelligente Funktionen und Personalisierung“;
  • Deaktivieren Sie diese Funktion und speichern Sie die Änderungen.
Diese Aktion gilt nicht nur für Google Docs, sondern auch für andere Dienste im Google-Ökosystem. Dies befreit den Nutzer von der Notwendigkeit, das Gemini-Fenster bei jedem Öffnen eines neuen Dokuments manuell zu schließen. Es sollte beachtet werden, dass bei Deaktivierung dieser Einstellung auch einige von Google angebotene automatische Vervollständigungs- und intelligente Suchfunktionen eingeschränkt werden können.

Dieses Thema ist auch für Nutzer in Usbekistan wichtig, da die Aktivität des Dienstes in der Benutzeroberfläche deutlich zugenommen hat, seit Gemini die usbekische Sprache unterstützt. Für Fachleute, die maximale Konzentration während ihres Arbeitsprozesses wünschen, ist die oben genannte Methode die optimalste Lösung. Während Tech-Giganten KI obligatorisch einführen, dient die Beibehaltung der Wahlmöglichkeit für den Nutzer der Arbeitsproduktivität.

GoogleGeminiGoogle DocsKünstliche IntelligenzTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

iPhone-Preise steigen aufgrund von AI voraussichtlich deutlichiPhone-Preise steigen aufgrund von AI voraussichtlich deutlichHeute, 23:27Ugreen stellt kompakte und leistungsstarke PB541 Powerbank vorUgreen stellt kompakte und leistungsstarke PB541 Powerbank vorHeute, 23:25Whoosh-Service wächst weiter: Mikromobilitätsmarkt erreicht neue StufeWhoosh-Service wächst weiter: Mikromobilitätsmarkt erreicht neue StufeHeute, 22:55Apps, nicht Technologiebesitzer, werden die Hauptgewinne am AI-Markt erzielenApps, nicht Technologiebesitzer, werden die Hauptgewinne am AI-Markt erzielenHeute, 21:56Prominenter Investor Roelof Botha tritt dem SpaceX-Verwaltungsrat beiProminenter Investor Roelof Botha tritt dem SpaceX-Verwaltungsrat beiHeute, 20:58Wann das Leben auf der Erde endet: Wissenschaftler berechnen das Ende der Biosphäre neuWann das Leben auf der Erde endet: Wissenschaftler berechnen das Ende der Biosphäre neuHeute, 20:55
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht