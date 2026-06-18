Samsung revolutioniert Displays: RGB OLEDoS mit 40.000 nits Helligkeit vorgestellt

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Samsung revolutioniert Displays: RGB OLEDoS mit 40.000 nits Helligkeit vorgestellt

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung Display hat eine neue Generation der RGB OLEDoS (OLED on Silicon) Technologie vorgestellt, die für den Markt der XR-Geräte (Extended Reality) entwickelt wurde. Es wird erwartet, dass diese Entwicklung mit ihrer rekordverdächtigen Helligkeit und Farbtreue neue Industriestandards setzen wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

An seinem Ausstellungsstand richtete das Unternehmen einen speziellen Bereich namens „Ursa Major“ ein, in dem sieben verschiedene Display-Panels präsentiert wurden. Die größte Aufmerksamkeit galt den 1,3-Zoll RGB OLED-Panels. Die maximale Helligkeit dieser winzigen Bildschirme erreicht beeindruckende 40.000 nits. Dieser Wert liegt um ein Vielfaches höher als bei den fortschrittlichsten Smartphone-Displays, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.

Technologischer Vorsprung und Produktionseffizienz

Laut ixbt.com unterscheidet sich der von Samsung Display verwendete „RGB-Stil“ grundlegend von herkömmlichen OLED-Technologien. Anstelle von Filtern, die das Licht normalerweise blockieren, werden die organischen Leuchtdioden direkt auf ein Silizium-Substrat aufgebracht. Dies steigert nicht nur die Lichteffizienz, sondern verlängert auch die Lebensdauer des Panels erheblich.

Vertreter von Samsung Display betonten, dass RGB OLED-Displays auf Basis eines einzigen Panels gefertigt werden. Dies trägt zur Vereinfachung des Produktionsprozesses bei. Im Vergleich zu anderen Technologien ermöglicht dieser Ansatz eine Kostensenkung in der Massenproduktion und erhöht die preisliche Wettbewerbsfähigkeit des Produkts.

Zum Vergleich: Honor gab kürzlich bekannt, dass sein neues Honor X80 Pro Max Smartphone eine Helligkeit von 10.000 nits erreichen würde, und behauptete damit einen Rekord in diesem Bereich. Der von Samsung präsentierte Wert von 40.000 nits zeigt jedoch, wie schnell sich Display-Technologien entwickeln und wie wichtig die Helligkeit für XR-Geräte (Virtual- und Augmented-Reality-Brillen) ist.

Das Unternehmen gab an, dass es auf seine reiche Erfahrung und fortschrittlichen OLED-Technologien zurückgreifen wird, um auch in Zukunft an noch helleren und effizienteren Displays zu arbeiten. Solche Technologien werden zweifellos das Aussehen und die Funktionen der Gadgets, die wir in den kommenden Jahren nutzen, komplett verändern.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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