Geheimnis des tiefen Universums: Quelle eines der stärksten Neutrinos identifiziert

Ein internationales Team von Astronomen hat erfolgreich den Ursprung eines der energiereichsten Neutrinosignale identifiziert, die jemals auf der Erde registriert wurden. Das Ereignis IC 210922A, das im September 2021 vom IceCube-Observatorium in der Antarktis erfasst wurde, war lange Zeit ein Rätsel für die Wissenschaft. Die Energie dieses Teilchens betrug etwa 750 TeV, einer der höchsten Werte in der Geschichte moderner Beobachtungen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Zunächst suchten Wissenschaftler mithilfe der Weltraumteleskope Fermi und Swift im Sternbild Eridanus nach der Quelle dieses Signals, doch traditionelle Methoden brachten keine Ergebnisse. Erst nach der Analyse der Daten des JCMT-Submillimeter-Teleskops und des SMA-Radioteleskops auf Hawaii klärte sich das Bild. Die Forscher entdeckten die Galaxie JCMT0402-0424, die zuvor unbekannt war und hinter dichten Gas- und Staubwolken verborgen lag.

Die erstaunliche Kraft der verborgenen Galaxie

Diese neu entdeckte Galaxie befindet sich etwa 13 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt. Im optischen Bereich ist sie fast unsichtbar, aber in Submillimeterwellen erwies sie sich als extrem aktiv. Trotz ihrer kompakten Größe bildet dieses Objekt neue Sterne dutzende oder sogar hunderte Male schneller als die Milchstraße. Es wird vermutet, dass genau dieser Prozess den starken Neutrinostrom ausgelöst hat.

Laut Yuji Urata, einem Wissenschaftler der National Central University in Taiwan, könnten solche kompakten und sternbildenden Galaxien im Universum weit verbreitet sein. Berechnungen der Wissenschaftler zufolge werden bis zu 20 Prozent des vom IceCube-Observatorium registrierten diffusen Teilchenstroms von solchen fernen und verborgenen Galaxien erzeugt. Dies schlägt ein neues Kapitel im Verständnis der Neutrino-Hintergrundstrahlung des Universums auf.

Gravitationslinseneffekt und die Bedeutung der Entdeckung

Der Gravitationslinseneffekt spielte eine entscheidende Rolle bei der Untersuchung der Galaxie JCMT0402-0424. Eine andere Galaxie auf der Sichtlinie verstärkte durch ihre Gravitation das Licht des fernen Objekts. Analysen zeigten extrem dichte Gas- und Staubwolken im Zentrum der Galaxie. Hochenergieprozesse in dieser Umgebung verursachten einen der stärksten Neutrino-Ausbrüche der Geschichte.

Diese Entdeckung hilft nicht nur dabei, den Ursprung von Neutrinos zu verstehen, sondern auch den Formierungsprozess von Galaxien im frühen Universum besser zu begreifen. Die Forschungsergebnisse belegen, dass an den entlegensten Punkten des Universums weitaus aktivere Prozesse ablaufen, als wir bisher angenommen haben. Zukünftig wird die Erforschung solcher „verborgenen“ Objekte eine der Hauptrichtungen der modernen Astrophysik werden.