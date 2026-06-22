Der US-Konzern Honeywell hat eine Vereinbarung mit Acelen Renewables über den Bau eines riesigen Biokraftstoffkomplexes im brasilianischen Bundesstaat Bahia getroffen. Das Projekt zielt darauf ab, die Kohlenstoffemissionen im Luftfahrtsektor zu reduzieren, und soll eine der weltweit größten Anlagen zur Herstellung von nachhaltigem Flugbenzin (SAF) und erneuerbarem Diesel werden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Industrieanalysten prognostizieren, dass die weltweite Nachfrage nach SAF in den nächsten zehn Jahren 500.000 Barrel pro Tag erreichen könnte. Laut von ixbt.com zitierten Daten von Honeywell ermöglicht die Implementierung fertiger technologischer Lösungen eine schnellere Inbetriebnahme neuer Kapazitäten bei gleichzeitiger strenger Kontrolle von Baukosten und Zeitplänen.

Modularer Ansatz und innovative Technologien

Ein besonderes Merkmal des Projekts ist seine modulare Struktur. Technologische Blöcke werden nicht direkt auf der Baustelle, sondern unter Fabrikbedingungen montiert und getestet und dann als fertige Module nach Bahia geliefert. Dieses Schema dient dazu, die Bauzeit erheblich zu verkürzen und die Kapitalkosten zu senken. Dies ist für Brasilien von strategischer Bedeutung und unterstützt die Ambitionen des Landes, ein weltweit führendes Land im Bereich der erneuerbaren Energien zu werden.

Als Basis für das neue Werk wurde die Ecofining-Technologie gewählt, die gemeinsam von Honeywell UOP und der italienischen Eni SpA entwickelt wurde. Dieser Prozess ermöglicht es, Altfette, Pflanzenöle und andere biologische Rückstände in hochwertigen, kohlenstoffarmen Kraftstoff umzuwandeln. Zudem ist die Nutzung von Makayuba-Öl geplant, das auf nicht landwirtschaftlich nutzbaren Flächen angebaut wird, um nicht mit Nahrungsmittelpflanzen zu konkurrieren.

Ökologische Effizienz und digitale Steuerung

Die Entwickler schätzen, dass die Verwendung von SAF in Mischung mit herkömmlichem Kerosin die Treibhausgasemissionen um bis zu 80 Prozent senken kann. Dies könnte ein entscheidender Schritt für die Luftfahrtindustrie im Kampf gegen den globalen Klimawandel sein. Honeywell liefert nicht nur die technologischen Anlagen, sondern auch Pumpen- und Kompressorausrüstungen sowie industrielle Sicherheitssysteme.

Die gesamte digitale Infrastruktur des Komplexes wird auf der Experion PKS-Plattform aufgebaut. Dieses System vereint Produktionssteuerung, Sicherheit und prädiktive Analysetools. Ken Vest, Leiter von Honeywell Process Solutions, betonte, dass die Synergie von Automatisierung und modularen Lösungen der Schlüsselfaktor zur Senkung der Kosten für „grünen“ Kraftstoff ist, ohne den eine massenhafte Einführung in der globalen Luftfahrt schwierig wäre.