SpaceX, gegründet von Elon Musk, hat einen weiteren erstaunlichen Erfolg in der Weltraumforschung erzielt. Jüngsten Daten zufolge hat die Anzahl der vom Unternehmen gestarteten Apparate die Gesamtzahl der Flüge übertroffen, die die gesamte Menschheit seit 1957 durchgeführt hat. Dies ist ein gewaltiger Wendepunkt nicht nur für den Privatsektor, sondern für die gesamte Geschichte der globalen Astronautik. Dies berichtet Ixbt.com berichtet so heißt es.

Nach Berechnungen des ehemaligen Raumfahrtmanagers und Investors Christian Kyle hat SpaceX bis zum 12. Juni insgesamt 15.262 Apparate in den Orbit gebracht. Zum Vergleich: Die Gesamtzahl der Objekte, die von allen anderen Ländern und Organisationen seit Beginn des Weltraumzeitalters gestartet wurden, beläuft sich auf 15.138. Somit ist es einem einzigen privaten Unternehmen gelungen, die ganze Welt in Bezug auf die Weltraumaktivität hinter sich zu lassen.

Vom Scheitern zur absoluten Marktführerschaft

Trotz der heutigen triumphalen Ergebnisse war der Weg von SpaceX nicht einfach. Die ersten Schritte des 2002 gegründeten Unternehmens waren äußerst schwierig: Die ersten drei Flüge der Falcon 1 Rakete endeten in Katastrophen. Wie Elon Musk zugab, hätte das Unternehmen bei einem Scheitern des vierten Versuchs aufgrund einer Finanzkrise schließen müssen. Doch 2008 erreichte die Falcon 1 erfolgreich den Orbit, was den Beginn einer neuen Ära markierte.

Derzeit ist die Falcon 9 Rakete das wichtigste Arbeitstier des Unternehmens. Diese 2010 debütierte, wiederverwendbare Rakete hat die Kosten für den Transport von Fracht in den Weltraum drastisch gesenkt. Allein für das Jahr 2025 sind 165 Flüge mit der Falcon 9 geplant, was eine beispiellose Intensität in diesem Bereich darstellt.

Starlink – Der Haupttreiber für das Wachstum

Der Hauptgrund für die Führung von SpaceX mit einem so großen Vorsprung ist das globale Satellitenkommunikationssystem Starlink. Fast 75 Prozent der vom Unternehmen durchgeführten Flüge dienen speziell dem Ausbau dieses Netzwerks. Nach Angaben des Astrophysikers Jonathan McDowell wurden bis zum 18. Juni 12.318 Starlink-Satelliten in den Orbit gebracht.

Das Unternehmen will damit nicht aufhören. In Zukunft wird erwartet, dass die Starlink-Konstellation 40.000 Apparate erreicht. Dies ermöglicht die Nutzung von Hochgeschwindigkeitsinternet selbst in den entlegensten Winkeln der Welt. Für Binnenstaaten wie Usbekistan, die von globalen Backbone-Netzwerken abhängig sind, sind solche Satellitentechnologien von großer Bedeutung für die Stabilität der Kommunikation.

Zukunftspläne: Starship und AI

Elon Musks Ambitionen beschränken sich nicht nur auf das Internet. Vor kurzem kündigte er Pläne an, bis zu eine Million Rechenzentren (Data-Center) im Weltraum zu platzieren. Dies macht SpaceX von einem reinen Raketenbetreiber zu einem bedeutenden Akteur auf dem AI-Markt. Die weltweit leistungsstärkste Starship Rakete wird bei der Umsetzung dieser Pläne eine zentrale Rolle spielen.

Das derzeit getestete Starship ist für die vollständige Wiederverwendbarkeit konzipiert und könnte jährlich Tausende von Flügen durchführen. Laut ixbt.com wird diese Technologie nicht nur für den Erdorbit, sondern auch für die Erschließung des Mondes und des Mars ein entscheidender Faktor sein. Der aktuelle Rekord von SpaceX dient als Fundament für eine neue, weitreichendere Expansion der Menschheit im Weltraum.