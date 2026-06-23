China plant eine grundlegende Modernisierung seiner orbitalen Station Tiangong, um eine neue Stufe in der Weltraumforschung zu erreichen. Infolge dieses Großprojekts wird das Gesamtgewicht der Station von derzeit 90 Tonnen auf 180 Tonnen steigen. Dies wird Chinas Präsenz im All erheblich stärken und sie zu einem der größten bewohnbaren Objekte der Welt machen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut dem Chefkonstrukteur des Programms, Yan Xun, wird sich auch die Struktur der Station vollständig ändern. Die derzeitige drei-modulige T-Form wird durch einen gesamten Komplex aus sechs Modulen ersetzt, der eine völlig neue Kreuzform erhält. Laut ixbt.com wird eine solche Erweiterung nicht nur das Volumen der Station, sondern auch ihre funktionalen Möglichkeiten um ein Vielfaches steigern.

Wissenschaftliches Potenzial und technische Möglichkeiten

Die Notwendigkeit der Erweiterung der Station wird mit der stark steigenden Zahl wissenschaftlicher Projekte begründet. In den letzten fünf Jahren wurden an Bord der Tiangong 267 wissenschaftliche und praktische Projekte durchgeführt. Allein im vergangenen Jahr wurden mehr als 1,2 Tonnen wissenschaftliche Ausrüstung an die Station geliefert, und das Volumen der gesammelten Daten überstieg 150 TB.

Die im Rahmen des neuen Plans durchzuführenden Arbeiten umfassen Folgendes:

Start und Andocken eines neuen Erweiterungsmoduls mit einem Gewicht von 20 Tonnen in der Anfangsphase;

Schaffung zusätzlicher Kopplungsknoten für bemannte und Frachtschiffe;

Erhöhung der Anzahl der Luftschleusen für Außenbordaktivitäten im Weltraum;

Gewährleistung der Möglichkeit für mehrere Astronauten, gleichzeitig im Weltraum zu arbeiten.

Derzeit besteht die Tiangong-Station aus dem Kernmodul Tianhe sowie den Labormodulen Wentian und Mengtian. Die künftige Hinzufügung von drei weiteren neuen Modulen wird die Fläche der wissenschaftlichen Labore erweitern und die Bedingungen für komplexere Experimente schaffen.

Bedingungen und Sicherheit für die Besatzung

Im Zuge der Modernisierung wird nicht nur auf technische Aspekte, sondern auch auf Systeme geachtet, die für die Lebensführung der Astronauten notwendig sind. Insbesondere werden Lebenserhaltungssysteme, körperliches Training und Mechanismen zur Nothilfe verbessert. Dies ermöglicht es, die Dauer von Weltraumexpeditionen zu verlängern und die Sicherheit der orbitalen Arbeiten zu erhöhen.

Die Tiangong-Station befindet sich in einer Höhe von etwa 400 Kilometern über der Erde und ist seit 2022 in ihrer aktuellen Konfiguration in Betrieb. Während sie heute für den dauerhaften Aufenthalt von drei Personen ausgelegt ist, wird sie nach Umsetzung des Erweiterungsprogramms zu einem der größten und multifunktionalsten wissenschaftlichen Zentren im All werden. Dieser Schritt bestätigt erneut Chinas Bestreben, führende Positionen im globalen Wettbewerb um die Erschließung des Weltraums einzunehmen.