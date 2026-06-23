Google DeepMind und A24 Studio starten KI-Partnerschaft

·21·Technologie
Google DeepMind und A24 Studio starten KI-Partnerschaft

DeepMind, eine Abteilung des globalen Tech-Giganten Google, und das renommierte US-Filmstudio A24 haben ein neues Forschungsprogramm angekündigt. Das Hauptziel dieser Partnerschaft ist die Entwicklung und Implementierung innovativer KI-basierter Werkzeuge für die Filmindustrie. Es wird erwartet, dass dieses Projekt eine neue Ära der Synergie zwischen Technologie und Kunst einleitet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Fortschrittliche Entwicklungen aus dem DeepMind-Labor werden nun eng mit den kreativen Prozessen des A24-Studios verknüpft. A24 nimmt mit seinen Autorenfilmen und seinem experimentellen Ansatz eine besondere Stellung im Weltkino ein. Die Partner betonten, dass die neuen Werkzeuge nicht im Labor, sondern basierend auf den realen Bedürfnissen von Regisseuren und Produzenten entwickelt werden.

Kreativer Prozess und technologische Integration

Im Rahmen der Partnerschaft wird ein Team aus Forschern und Kinematografen gemeinsam neue Technologien testen. Dieser Prozess umfasst alle Phasen von der Filmvorbereitung bis zur Postproduktion (Schnitt und visuelle Effekte). Spezialisten von Google DeepMind werden die Arbeitsweisen von Filmemachern analysieren, um Systeme zu entwickeln, die beim Storytelling und der Erstellung visueller Inhalte helfen.

Es ist zudem anzumerken, dass Google in das A24-Studio investiert hat, um diese Partnerschaft weiter zu stärken. Dieser Schritt zeigt, dass das Projekt kein kurzfristiges Experiment ist, sondern ein langfristiger strategischer Plan zur grundlegenden Transformation der Unterhaltungsindustrie. Diese Investition dient dazu, technologische Möglichkeiten mit kreativer Freiheit zu verbinden.

Zukünftige Möglichkeiten

Bisher wurde keine spezifische Liste endgültiger Produkte für das Projekt erstellt, da das Programm rein forschungsorientiert ist. Neue Methoden und Werkzeuge werden schrittweise aus dem Dialog zwischen Ingenieuren und Kreativteams entstehen. Die Kernidee besteht darin, KI-Systeme in praktische und nützliche Assistenten für visuelle Geschichtenerzähler zu verwandeln.

Diese Partnerschaft spiegelt den globalen Trend der Konvergenz von KI-Laboren und der Kreativindustrie wider. Technologien sind nicht mehr nur reine Ingenieursprodukte, sondern werden zu einem integralen Bestandteil der Schaffung von Kunstwerken. Für usbekische Filmemacher und Technikbegeisterte könnte diese Erfahrung in Zukunft neue Standards im Bereich der digitalen Kunst setzen.

GoogleDeepMindA24Künstliche IntelligenzKino
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Five Eyes warnt: KI könnte Staat und Wirtschaft lähmenFive Eyes warnt: KI könnte Staat und Wirtschaft lähmenHeute, 02:28Microsoft und Chevron bauen riesiges Gaskraftwerk in den USAMicrosoft und Chevron bauen riesiges Gaskraftwerk in den USAHeute, 01:57Eine neue Ära der KI: Wie die „Loop“-Technologie die Programmierung verändertEine neue Ära der KI: Wie die „Loop“-Technologie die Programmierung verändertHeute, 01:54Neurotechnologie-Revolution: Hirnimplantate ziehen vom Labor in die Praxis umNeurotechnologie-Revolution: Hirnimplantate ziehen vom Labor in die Praxis umHeute, 01:26NVIDIA kündigt Lösung für das Wasserverbrauchsproblem von KI anNVIDIA kündigt Lösung für das Wasserverbrauchsproblem von KI anHeute, 01:26KI-Chip-Hersteller Groq sammelt 650 Millionen Dollar einKI-Chip-Hersteller Groq sammelt 650 Millionen Dollar einHeute, 01:21
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht