Im Bereich der AI und der autonomen Fahrtechnologie hat sich eine unerwartete Wende ergeben: Chinas Baidu hat das US-Projekt Waymo im Ranking der weltweit fortschrittlichsten Robotaxi-Betreiber überholt. Laut einem neuen Bericht der Plattform Road to Autonomy Index belegt der Dienst Apollo Go von Baidu derzeit weltweit den ersten Platz. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Dieses Ranking wurde mithilfe eines generativen AI-Systems erstellt, das von Advisory und dem Startup Autonomy AI entwickelt wurde. Der Index wird alle 12 Stunden aktualisiert und analysiert offene Daten wie Finanzberichte, Sicherheitsstatistiken, Partnerschaftsvereinbarungen und Produktionskapazitäten. Das System beschränkt sich nicht nur auf die Datenerfassung, sondern führt mithilfe lizenzierter und kostenpflichtiger Datenbanken Tiefenanalysen durch.

Machtverhältnisse auf dem globalen Markt

Nach Baidu, das die Führung im Robotaxi-Segment übernommen hat, belegt Waymo, ein Tochterunternehmen des Alphabet (Google)-Konzerns, den zweiten Platz. In den Top Fünf befinden sich zudem die chinesischen Unternehmen Pony.ai und WeRide, während Teslas unter Elon Musk die Liste abschließen. Diese Situation zeigt, dass chinesische Technologieunternehmen den US-Giganten auf dem Markt für autonomen Transport ernsthafte Konkurrenz machen.

Regionale Daten, insbesondere das Register für autonome Fahrzeuge im Bundesstaat Texas, liefern ebenfalls interessante Zahlen. Bis Ende Mai erweiterte Waymo seine Flotte von 577 auf 620 Fahrzeuge, Tesla von 42 auf 69. Zoox, ein Teil von Amazon, weitete seinen Umfang ebenfalls aus und besitzt nun 43 autonome Autos. Gleichzeitig etablieren sich auch Deutschlands MOIA und andere Hersteller von Lieferrobotern auf dem Markt.

Partnerschaften und Herausforderungen in der Branche

Der Markt für autonomen Transport ist nicht nur zu einem technologischen Wettlauf, sondern auch zu einem Zentrum für massive Investitionen geworden. Beispielsweise unterzeichnete Gatik einen mehrjährigen Vertrag mit PepsiCo zur Einführung autonomer Lkw in den USA. Währenddessen haben Honda und QuantumScape mit der Arbeit an Festkörperbatterien begonnen, und Uber, Stellantis und Wayve haben eine Allianz zur Entwicklung von Robotaxis geschlossen.

Dennoch steht die Branche weiterhin vor ernsthaften betrieblichen Schwierigkeiten. Laut ixbt.com musste Waymo fast 4.000 Robotaxis bergen, da diese in gesperrte Baustellenbereiche gefahren waren. Zudem wurde in Dallas eine Kollision eines über Uber bestellten Avride-Robotaxis gemeldet; obwohl der Unfall durch das Fehlverhalten eines anderen Fahrers verursacht wurde, erhöhte dies die Aufmerksamkeit für die Systemsicherheit.

Auch Tesla kämpft mit spezifischen Problemen. In China haben Nutzer Wege gefunden, die Fahreraufmerksamkeitskontrolle des Systems mithilfe von Kunststoffvorrichtungen zu überlisten. Am Flughafen von San Francisco erhielten Tesla-Fahrzeuge eine Lizenz für den Limousinen-Service, jedoch unter einer Bedingung: Das Fahrzeug darf nur von einem Menschen gesteuert werden, der autonome Modus ist nicht gestattet.