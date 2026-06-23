Baidu überholt Waymo im Robotaxi-Wettlauf

·26·Technologie
Baidu überholt Waymo im Robotaxi-Wettlauf

Im Bereich der AI und der autonomen Fahrtechnologie hat sich eine unerwartete Wende ergeben: Chinas Baidu hat das US-Projekt Waymo im Ranking der weltweit fortschrittlichsten Robotaxi-Betreiber überholt. Laut einem neuen Bericht der Plattform Road to Autonomy Index belegt der Dienst Apollo Go von Baidu derzeit weltweit den ersten Platz. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Dieses Ranking wurde mithilfe eines generativen AI-Systems erstellt, das von Advisory und dem Startup Autonomy AI entwickelt wurde. Der Index wird alle 12 Stunden aktualisiert und analysiert offene Daten wie Finanzberichte, Sicherheitsstatistiken, Partnerschaftsvereinbarungen und Produktionskapazitäten. Das System beschränkt sich nicht nur auf die Datenerfassung, sondern führt mithilfe lizenzierter und kostenpflichtiger Datenbanken Tiefenanalysen durch.

Machtverhältnisse auf dem globalen Markt

Nach Baidu, das die Führung im Robotaxi-Segment übernommen hat, belegt Waymo, ein Tochterunternehmen des Alphabet (Google)-Konzerns, den zweiten Platz. In den Top Fünf befinden sich zudem die chinesischen Unternehmen Pony.ai und WeRide, während Teslas unter Elon Musk die Liste abschließen. Diese Situation zeigt, dass chinesische Technologieunternehmen den US-Giganten auf dem Markt für autonomen Transport ernsthafte Konkurrenz machen.

Regionale Daten, insbesondere das Register für autonome Fahrzeuge im Bundesstaat Texas, liefern ebenfalls interessante Zahlen. Bis Ende Mai erweiterte Waymo seine Flotte von 577 auf 620 Fahrzeuge, Tesla von 42 auf 69. Zoox, ein Teil von Amazon, weitete seinen Umfang ebenfalls aus und besitzt nun 43 autonome Autos. Gleichzeitig etablieren sich auch Deutschlands MOIA und andere Hersteller von Lieferrobotern auf dem Markt.

Partnerschaften und Herausforderungen in der Branche

Der Markt für autonomen Transport ist nicht nur zu einem technologischen Wettlauf, sondern auch zu einem Zentrum für massive Investitionen geworden. Beispielsweise unterzeichnete Gatik einen mehrjährigen Vertrag mit PepsiCo zur Einführung autonomer Lkw in den USA. Währenddessen haben Honda und QuantumScape mit der Arbeit an Festkörperbatterien begonnen, und Uber, Stellantis und Wayve haben eine Allianz zur Entwicklung von Robotaxis geschlossen.

Dennoch steht die Branche weiterhin vor ernsthaften betrieblichen Schwierigkeiten. Laut ixbt.com musste Waymo fast 4.000 Robotaxis bergen, da diese in gesperrte Baustellenbereiche gefahren waren. Zudem wurde in Dallas eine Kollision eines über Uber bestellten Avride-Robotaxis gemeldet; obwohl der Unfall durch das Fehlverhalten eines anderen Fahrers verursacht wurde, erhöhte dies die Aufmerksamkeit für die Systemsicherheit.

Auch Tesla kämpft mit spezifischen Problemen. In China haben Nutzer Wege gefunden, die Fahreraufmerksamkeitskontrolle des Systems mithilfe von Kunststoffvorrichtungen zu überlisten. Am Flughafen von San Francisco erhielten Tesla-Fahrzeuge eine Lizenz für den Limousinen-Service, jedoch unter einer Bedingung: Das Fahrzeug darf nur von einem Menschen gesteuert werden, der autonome Modus ist nicht gestattet.

BaiduWaymoTeslaRobotaxiTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Uber-Aktionäre verklagen UnternehmensführungUber-Aktionäre verklagen UnternehmensführungHeute, 03:57Neue Windows 11 Media Player App: Langsamer als der 17 Jahre alte klassische PlayerNeue Windows 11 Media Player App: Langsamer als der 17 Jahre alte klassische PlayerHeute, 03:51Behandlung ohne Neurochirurgie: Wissenschaftler finden Weg zur Stimulation tiefer GehirnschichtenBehandlung ohne Neurochirurgie: Wissenschaftler finden Weg zur Stimulation tiefer GehirnschichtenHeute, 02:58Five Eyes warnt: KI könnte Staat und Wirtschaft lähmenFive Eyes warnt: KI könnte Staat und Wirtschaft lähmenHeute, 02:28Microsoft und Chevron bauen riesiges Gaskraftwerk in den USAMicrosoft und Chevron bauen riesiges Gaskraftwerk in den USAHeute, 01:57Eine neue Ära der KI: Wie die „Loop“-Technologie die Programmierung verändertEine neue Ära der KI: Wie die „Loop“-Technologie die Programmierung verändertHeute, 01:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht