Uber-Aktionäre verklagen Unternehmensführung

·33·Technologie
Uber-Aktionäre verklagen Unternehmensführung

Eine Gruppe von Uber-Aktionären, darunter der Pensionsfonds von Detroit, hat eine Sammelklage gegen die Führung und den Vorstand des Tech-Giganten eingereicht. In der Klage wird behauptet, dass die Unternehmensleiter finanziellen Gewinn über Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit gestellt haben, was wiederum ernsthafte Risiken für Aktionäre und Nutzer zur Folge hatte. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

In den bei einem US-Bezirksgericht in San Francisco eingereichten Dokumenten wird Uber als "systemischer Rechtsbrecher" bezeichnet. Den Klägern zufolge hat die Unternehmensführung Sicherheitsmaßnahmen vorsätzlich umgangen, was dazu führte, dass Tausende von Fahrgästen sexueller Gewalt und Belästigung durch Fahrer ausgesetzt waren. Diese Informationen fanden sich auch in Berichten von ixbt.com wieder.

In der Klageschrift werden CEO Dara Khosrowshahi und andere Vorstandsmitglieder namentlich genannt. Ihnen wird vorgeworfen, ihre treuhänderischen Pflichten verletzt, Warnungen über Mängel im Sicherheitssystem ignoriert und den Ruf des Unternehmens geschädigt zu haben.

Sicherheits- und finanzielle Folgen

Die Aktionäre fordern gerichtlich, dass die Uber-Führung die dem Unternehmen entstandenen Schäden persönlich ersetzt, einen Teil ihrer Boni und Vergütungen zurückzahlt und künftige Kontrollmechanismen verstärkt. In der Beschwerde heißt es, dass die Missachtung von Gesetzen nicht nur Opfern von Gewalt, sondern auch Kunden mit Behinderungen und Uber One-Abonnenten geschadet habe.

Vertreter von Uber weisen diese Vorwürfe entschieden zurück und bezeichnen die Klage als grundlos. Laut einer Erklärung des Unternehmens wurden die dem Gericht vorgelegten Beweise falsch interpretiert und basieren auf anderen Fällen, die bereits gerichtlich geprüft und abgeschlossen wurden. Das Unternehmen betont, dass es kontinuierlich an der Gewährleistung der Sicherheit seiner Dienste arbeite.

Es ist anzumerken, dass diese Art von "derivative lawsuits" (Ableitungsklagen) für große Tech-Konzerne nicht neu sind. In diesem Jahr wurden auch Giganten wie Adobe, Apple und Intel von ihren Aktionären in ähnliche Gerichtsverfahren verwickelt. Obwohl Uber nicht offiziell auf dem usbekischen Markt tätig ist, könnten solche Sicherheitsstandards und Rechtsstreitigkeiten eine wichtige Lehre für Dienste wie Yandex Go sein, das als Tochterunternehmen gilt.

Das Gerichtsverfahren dauert derzeit an. Sollten die Forderungen der Aktionäre erfüllt werden, wird dies voraussichtlich zu einem grundlegenden Wandel im Managementsystem von Uber führen. Der Aktienkurs des Unternehmens und sein Ansehen auf dem globalen Markt hängen direkt von dieser Gerichtsentscheidung ab.

UberKlageTechnologieSicherheitAktionäre
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wasserzusammensetzung der Uranus-Monde überrascht Wissenschaftler: Neue EntdeckungWasserzusammensetzung der Uranus-Monde überrascht Wissenschaftler: Neue EntdeckungHeute, 04:27Tesla weist Vorwürfe nach tödlichem Unfall in Texas zurück: Ist Autopilot schuld?Tesla weist Vorwürfe nach tödlichem Unfall in Texas zurück: Ist Autopilot schuld?Heute, 04:25Neue Windows 11 Media Player App: Langsamer als der 17 Jahre alte klassische PlayerNeue Windows 11 Media Player App: Langsamer als der 17 Jahre alte klassische PlayerHeute, 03:51Baidu überholt Waymo im Robotaxi-WettlaufBaidu überholt Waymo im Robotaxi-WettlaufHeute, 03:26Behandlung ohne Neurochirurgie: Wissenschaftler finden Weg zur Stimulation tiefer GehirnschichtenBehandlung ohne Neurochirurgie: Wissenschaftler finden Weg zur Stimulation tiefer GehirnschichtenHeute, 02:58Five Eyes warnt: KI könnte Staat und Wirtschaft lähmenFive Eyes warnt: KI könnte Staat und Wirtschaft lähmenHeute, 02:28
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht