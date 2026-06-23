Neue Windows 11 Media Player App: Langsamer als der 17 Jahre alte klassische Player

Microsoft hat eine Insider Preview-Version der aktualisierten Media Player-App für das Betriebssystem Windows 11 vorgestellt. Erste Testergebnisse und Nutzerfeedbacks fielen jedoch anders aus als erwartet. Es stellte sich heraus, dass dieser Player trotz seines modernen Designs deutlich schwerfälliger und langsamer arbeitet als sein 17 Jahre alter Vorgänger — der klassische Windows Media Player. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Windows Latest ist das Update in der Version 11.2605.14.0 derzeit nur für Teilnehmer des Insider Preview-Programms verfügbar. Es enthält eine Reihe funktionaler Änderungen, wie verbesserte Untertitel, präzisere Informationen zu Codec-Fehlern und ein überarbeitetes System zum Scannen der Medienbibliothek. Zudem wurde die Möglichkeit hinzugefügt, das Erscheinungsbild der Untertitel mit den Systemeinstellungen zu synchronisieren.

Ressourcenverbrauch und Performance-Probleme

Der Hauptnachteil der neuen Media Player-App ist ihr übermäßiger RAM-Verbrauch. Tests zufolge belegt die neue App im Leerlauf (wenn keine Datei abgespielt wird) etwa 377 MB RAM. Zum Vergleich: Der klassische Windows Media Player, der seit fast zwei Jahrzehnten im Einsatz ist, beschränkt sich auf lediglich 103 MB. Das bedeutet, dass das neue Programm die Systemressourcen dreimal stärker belastet.

Darüber hinaus lässt die Geschwindigkeit beim Öffnen lokaler Videodateien die Nutzer unzufrieden zurück. Während der alte Player Videos fast augenblicklich startet, sind bei der neuen App in Windows 11 spürbare Verzögerungen zu beobachten. Dies deutet darauf hin, dass Microsoft den Fokus stärker auf das Interface gelegt und die Optimierung vernachlässigt hat.

Codecs und kostenpflichtige Einschränkungen

Ein weiteres ernstes Problem betrifft das HEVC (H.265)-Format, das in modernen Smartphones weit verbreitet ist. Der Standard-Player in Windows 11 verlangt oft den Kauf der HEVC Video Extensions über den Microsoft Store für 0,99 $, um Videos in diesem Format abzuspielen. Dies ist für Nutzer unpraktisch, da eine zusätzliche Zahlung, um ein mit dem eigenen Telefon aufgenommenes Video auf dem Computer anzusehen, unlogisch erscheint.

Gleichzeitig wurde ab der Windows 11 Version 24H2 die Unterstützung für den AC-3-Codec, der für die Wiedergabe von Dolby Digital Audio erforderlich ist, entfernt. Vor diesem Hintergrund sieht sich Microsoft gezwungen, den Nutzern folgende Alternativen zu empfehlen, oder die Nutzer wählen diese selbst:

VLC Media Player — unterstützt fast alle Formate kostenlos und ohne zusätzliche Codecs;

MPV Player — zeichnet sich durch seine leichtgewichtige und schnelle Arbeitsweise aus;

Klassischer Windows Media Player — ist im System weiterhin vorhanden und arbeitet stabil.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der neue Media Player derzeit nur optisch ansprechend ist. In Bezug auf Performance, Ressourceneffizienz und Formatunterstützung hinkt er den alten, aber zuverlässigen Technologien immer noch hinterher. Ob Microsoft diese Mängel in der finalen stabilen Version beheben wird, bleibt abzuwarten.