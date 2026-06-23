Neue Windows 11 Media Player App: Langsamer als der 17 Jahre alte klassische Player

·21·Technologie
Neue Windows 11 Media Player App: Langsamer als der 17 Jahre alte klassische Player

Microsoft hat eine Insider Preview-Version der aktualisierten Media Player-App für das Betriebssystem Windows 11 vorgestellt. Erste Testergebnisse und Nutzerfeedbacks fielen jedoch anders aus als erwartet. Es stellte sich heraus, dass dieser Player trotz seines modernen Designs deutlich schwerfälliger und langsamer arbeitet als sein 17 Jahre alter Vorgänger — der klassische Windows Media Player. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Windows Latest ist das Update in der Version 11.2605.14.0 derzeit nur für Teilnehmer des Insider Preview-Programms verfügbar. Es enthält eine Reihe funktionaler Änderungen, wie verbesserte Untertitel, präzisere Informationen zu Codec-Fehlern und ein überarbeitetes System zum Scannen der Medienbibliothek. Zudem wurde die Möglichkeit hinzugefügt, das Erscheinungsbild der Untertitel mit den Systemeinstellungen zu synchronisieren.

Ressourcenverbrauch und Performance-Probleme

Der Hauptnachteil der neuen Media Player-App ist ihr übermäßiger RAM-Verbrauch. Tests zufolge belegt die neue App im Leerlauf (wenn keine Datei abgespielt wird) etwa 377 MB RAM. Zum Vergleich: Der klassische Windows Media Player, der seit fast zwei Jahrzehnten im Einsatz ist, beschränkt sich auf lediglich 103 MB. Das bedeutet, dass das neue Programm die Systemressourcen dreimal stärker belastet.

Darüber hinaus lässt die Geschwindigkeit beim Öffnen lokaler Videodateien die Nutzer unzufrieden zurück. Während der alte Player Videos fast augenblicklich startet, sind bei der neuen App in Windows 11 spürbare Verzögerungen zu beobachten. Dies deutet darauf hin, dass Microsoft den Fokus stärker auf das Interface gelegt und die Optimierung vernachlässigt hat.

Codecs und kostenpflichtige Einschränkungen

Ein weiteres ernstes Problem betrifft das HEVC (H.265)-Format, das in modernen Smartphones weit verbreitet ist. Der Standard-Player in Windows 11 verlangt oft den Kauf der HEVC Video Extensions über den Microsoft Store für 0,99 $, um Videos in diesem Format abzuspielen. Dies ist für Nutzer unpraktisch, da eine zusätzliche Zahlung, um ein mit dem eigenen Telefon aufgenommenes Video auf dem Computer anzusehen, unlogisch erscheint.

Gleichzeitig wurde ab der Windows 11 Version 24H2 die Unterstützung für den AC-3-Codec, der für die Wiedergabe von Dolby Digital Audio erforderlich ist, entfernt. Vor diesem Hintergrund sieht sich Microsoft gezwungen, den Nutzern folgende Alternativen zu empfehlen, oder die Nutzer wählen diese selbst:

  • VLC Media Player — unterstützt fast alle Formate kostenlos und ohne zusätzliche Codecs;
  • MPV Player — zeichnet sich durch seine leichtgewichtige und schnelle Arbeitsweise aus;
  • Klassischer Windows Media Player — ist im System weiterhin vorhanden und arbeitet stabil.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der neue Media Player derzeit nur optisch ansprechend ist. In Bezug auf Performance, Ressourceneffizienz und Formatunterstützung hinkt er den alten, aber zuverlässigen Technologien immer noch hinterher. Ob Microsoft diese Mängel in der finalen stabilen Version beheben wird, bleibt abzuwarten.

MicrosoftWindows 11Media PlayerTechnologieCodecs
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wasserzusammensetzung der Uranus-Monde überrascht Wissenschaftler: Neue EntdeckungWasserzusammensetzung der Uranus-Monde überrascht Wissenschaftler: Neue EntdeckungHeute, 04:27Tesla weist Vorwürfe nach tödlichem Unfall in Texas zurück: Ist Autopilot schuld?Tesla weist Vorwürfe nach tödlichem Unfall in Texas zurück: Ist Autopilot schuld?Heute, 04:25Uber-Aktionäre verklagen UnternehmensführungUber-Aktionäre verklagen UnternehmensführungHeute, 03:57Baidu überholt Waymo im Robotaxi-WettlaufBaidu überholt Waymo im Robotaxi-WettlaufHeute, 03:26Behandlung ohne Neurochirurgie: Wissenschaftler finden Weg zur Stimulation tiefer GehirnschichtenBehandlung ohne Neurochirurgie: Wissenschaftler finden Weg zur Stimulation tiefer GehirnschichtenHeute, 02:58Five Eyes warnt: KI könnte Staat und Wirtschaft lähmenFive Eyes warnt: KI könnte Staat und Wirtschaft lähmenHeute, 02:28
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht