Wissenschaftlern ist es erstmals gelungen, die isotopische Zusammensetzung des Wassers auf den fünf größten Monden von Uranus, einem der geheimnisvollsten Planeten des Sonnensystems, genau zu messen. Die durch das James-Webb-Weltraumteleskop gewonnenen Daten könnten die traditionellen Vorstellungen über die Entstehung dieser Himmelskörper vollständig verändern. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass sich die Wasserzusammensetzung auf diesen Monden drastisch von der des Planeten selbst unterscheidet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

In der im PNAS-Journal veröffentlichten Studie wurden die Monde Miranda, Ariel, Titania, Oberon und Umbriel detailliert untersucht. Astronomen analysierten das Verhältnis von gewöhnlichem Wasserstoff zu seinem schweren Isotop, dem Deuterium, in diesen Körpern. Die Ergebnisse waren unerwartet: Es wurde festgestellt, dass die Deuteriummenge auf allen fünf Monden etwa fünfmal höher ist als auf dem Uranus selbst und in nahegelegenen Kometen.

Alte Theorien infrage gestellt

Diese Entdeckung stellt eine Hypothese infrage, die lange Zeit vorherrschend war. Bisher ging man davon aus, dass die größten Monde des Uranus aus Materialien entstanden sind, die vom Planeten selbst abgespalten wurden, nachdem dieser mit anderen großen kosmischen Objekten kollidiert war. Ein so großer Unterschied in der isotopischen Zusammensetzung könnte jedoch darauf hindeuten, dass die Monde keine gemeinsame Wurzel mit ihrem "Mutterplaneten" haben.

Den Forschern zufolge lassen die neuen Daten zwei Szenarien zu. Erstens könnten die Monde weit entfernt von der heutigen Umlaufbahn des Uranus entstanden sein und später von dessen Gravitation eingefangen worden sein. Die zweite Vermutung ist, dass diese Monde aus den Überresten anderer großer Körper entstanden sind, die in der Frühzeit des Sonnensystems vom Uranus zerrissen wurden.

Das größte Rätsel bleibt der Mond Miranda. Die isotopische Zusammensetzung dieses großen Mondes, der dem Uranus am nächsten liegt, unterscheidet sich deutlich von den anderen vier Monden. Dies deutet darauf hin, dass Miranda auf Basis eines völlig anderen Mechanismus entstanden sein könnte, was neue Forschungsrichtungen für Wissenschaftler eröffnet.

Einzigartigkeit des Uranus-Systems

Uranus gilt als einer der ungewöhnlichsten Planeten im Sonnensystem. Seine Achse ist um 98 Grad geneigt, sodass der Planet in seiner Umlaufbahn quasi "auf der Seite“ rotiert. Auch seine Monde zeichnen sich durch eine ungewöhnliche orbitale Positionierung und spezifische Merkmale aus. Diese mithilfe des James-Webb-Teleskops gemachte Entdeckung beweist, dass die Entstehungsgeschichte des Uranus-Systems weitaus komplexer ist, als wir dachten.

Laut ixbt.com erfordern diese neuen Daten eine Überarbeitung der Evolutionsmodelle von Planeten und ihren Monden. Es wird erwartet, dass zukünftige spezialisierte Missionen zum Uranus-System dazu beitragen werden, zu klären, wie dieser Eisriese und seine Begleiter ihre heutige Form erhielten.