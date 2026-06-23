Microsoft-CEO kritisiert Hegemonie und Angst auf dem KI-Markt

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Microsoft-CEO kritisiert Hegemonie und Angst auf dem KI-Markt

Satya Nadella, CEO der Microsoft Corporation, hat den aktuellen Zustand der KI-Industrie und die negativen Ansichten darüber scharf kritisiert. In einem Interview mit dem Wall Street Journal betonte er, dass die von Tech-Giganten propagierten „Doomsday-Szenarien“ und Sorgen über den Verlust von Arbeitsplätzen die Marktentwicklung behindern. Nadella ist der Meinung, dass die Branche nicht in den Händen einiger weniger Unternehmen konzentriert sein sollte und die Zukunft der Technologie nicht nur von wenigen Akteuren bestimmt werden darf. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Derzeit überarbeitet Microsoft seine Strategie erheblich. Das Unternehmen plant, sich nicht nur auf teure und große Modelle zu konzentrieren, sondern auch auf günstigere Open-Source-Alternativen. Insbesondere prüft der Tech-Gigant die Möglichkeit, das chinesische DeepSeek-Modell in seine Dienste zu integrieren. Dieser Schritt erfolgt mit dem Ziel, das Microsoft Copilot-Ökosystem erschwinglicher und für die breite Öffentlichkeit zugänglicher zu machen.

Soziale Bedenken und Marktmonopol

Einer der Gründe für Nadellas Aussage ist das gesellschaftliche Misstrauen gegenüber KI. Laut Studien des Pew Research Center glauben nur 16 Prozent der US-Bevölkerung, dass KI einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben wird. Unter jungen Menschen ist die Skepsis noch höher. Der Microsoft-Chef hält diese pessimistische Stimmung rund um die Technologie für künstlich erzeugt.

Zudem bezeichnete er es als gefährlich, dass der Markt unter der Kontrolle einiger weniger großer Akteure bleibt. Seinen Worten zufolge bestimmen diese Unternehmen gleichzeitig die technologische Richtung und steuern den „Diskurs“ über deren Risiken. Dies könne zu einer Einschränkung des Wettbewerbs und einer Verlangsamung von Innovationen führen.

Strategische Änderungen und günstigere Modelle

Microsoft hat bereits damit begonnen, auf teure Modelle in seinen Systemen zu verzichten. Beispielsweise wurde die Nutzung von Claude-Modellen aufgrund neuer Anforderungen an die Datenverarbeitung eingeschränkt. Stattdessen sucht das Unternehmen nach effizienten und kostengünstigen Lösungen für seine Microsoft Copilot-Plattform. Open-Source-Projekte wie DeepSeek sind hierbei die Hauptkandidaten.

Diese Änderungen in der Microsoft-Strategie sind auch für Nutzer und lokale Entwickler in Usbekistan von großer Bedeutung. Die Einführung günstigerer AI-Modelle wird zu sinkenden Preisen für Unternehmensdienste führen und den Zugang zu KI-Möglichkeiten erweitern. Dies bietet insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen mit begrenzten Ressourcen neue technologische Chancen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der neue Ansatz der Microsoft-Führung einen Demokratisierungsprozess auf dem KI-Markt einleiten soll. Laut Ixbt.com wird das Unternehmen künftig nicht mehr nur auf die höchste Rechenleistung setzen, sondern die Entwicklung optimierter Technologien betonen, die in das Budget jedes Nutzers passen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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