KI-Revolution und Massenentlassungen: Warum Tech-Giganten Mitarbeiter entlassen

Auf dem globalen Technologiemarkt ist ein unerwarteter und widersprüchlicher Prozess zu beobachten: Während große Unternehmen Rekordgewinne melden, entlassen sie weiterhin Tausende von Mitarbeitern. Als Hauptgrund für diese Massenentlassungen wird die Einführung von Künstlicher Intelligenz (AI) genannt. Branchenexperten zufolge wird das Jahr 2026 ein Wendepunkt für die Transformation technologischer Arbeitsplätze sein. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut einem kürzlich veröffentlichten Finanzbericht der Oracle Corporation hat das Unternehmen seine Belegschaft in den letzten 12 Monaten um 21.000 Personen bzw. 13 Prozent der Gesamtbelegschaft reduziert. Die Unternehmensleitung begründete diese Entscheidung direkt mit der Implementierung von AI-Technologien in die Betriebsprozesse. Dieser Wert liegt deutlich über früheren Prognosen und zeigt, dass Algorithmen die menschliche Arbeit in der Technologiewelt ersetzen.

Unternehmen, die aufgrund von AI Arbeitsplätze verlieren

Nach Angaben des Beratungsunternehmens Challenger, Gray & Christmas verzeichnete der Mai den höchsten Stand an Entlassungen im Technologiesektor der letzten Jahre. Auf der Liste stehen nicht nur Softwareentwickler, sondern auch Hardware- und Cybersicherheitsgiganten:

Meta: Das von Mark Zuckerberg geleitete Unternehmen entließ 8.000 Mitarbeiter, versetzte jedoch 7.000 Personen in neue AI-orientierte Rollen.

Das von Mark Zuckerberg geleitete Unternehmen entließ 8.000 Mitarbeiter, versetzte jedoch 7.000 Personen in neue AI-orientierte Rollen. Google: In den Cloud- und Cybersicherheitsabteilungen von Alphabet wurden fast 3.000 Ingenieure entlassen, obwohl der Cloud-Umsatz erstmals 20 Milliarden Dollar überstieg.

In den Cloud- und Cybersicherheitsabteilungen von Alphabet wurden fast 3.000 Ingenieure entlassen, obwohl der Cloud-Umsatz erstmals 20 Milliarden Dollar überstieg. Cisco: Das Unternehmen gab bekannt, fast 4.000 Stellen zu streichen, um Ressourcen in Glasfasernetze und AI-Infrastruktur zu lenken.

Das Unternehmen gab bekannt, fast 4.000 Stellen zu streichen, um Ressourcen in Glasfasernetze und AI-Infrastruktur zu lenken. Intuit: Der Entwickler von Finanzsoftware trennte sich von 3.000 Mitarbeitern, um die Struktur zu vereinfachen.

Auch GitLab blieb von diesem Trend nicht verschont. Das Unternehmen entschied sich, 14 Prozent seiner Mitarbeiter (ca. 350 Personen) zu entlassen, um in die AI-Infrastruktur zu investieren. Laut GitLab-CEO Bill Staples hat das Unternehmen einen Prozess des "Generationswechsels" eingeleitet und baut seine Plattform vollständig für AI-Agenten um. Interessanterweise stieg der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent.

Veränderungen in Industrie und Management

Nicht nur IT-Unternehmen, sondern auch Vertreter der traditionellen Industrie spüren die Auswirkungen von AI. Beispielsweise entließ General Motors (GM) fast 600 Mitarbeiter aus seiner IT-Abteilung. Obwohl das Unternehmen dies mit der Marktlage begründete, bestätigen interne Quellen, dass AI eine große Rolle bei der Entscheidung spielte. Gleichzeitig sucht GM aktiv nach neuen Spezialisten für AI und autonome Fahrzeuge.

Cloudflare verzichtete auf 20 Prozent seiner Mitarbeiter, obwohl es den höchsten Quartalsumsatz seiner Geschichte (639,8 Millionen Dollar) verzeichnete. Unternehmenschef Matthew Prince betonte, dass die Entlassungen hauptsächlich das mittlere Management, Juristen und Mitarbeiter der Finanzabteilung betrafen. Dies zeigt, dass AI beginnt, nicht nur Programmierer, sondern auch administratives Managementpersonal zu ersetzen.

Experten glauben, dass Tech-Giganten die übermäßige Einstellungspolitik aus der Pandemiezeit nun mithilfe von AI optimieren. Dieser Prozess führt zu einer drastischen Änderung der Qualifikationsanforderungen auf dem Arbeitsmarkt und macht es für traditionelle Berufsträger notwendig, sich an neue Technologien anzupassen. Für usbekische Spezialisten ist dieser globale Trend ein wichtiges Signal: Die Fähigkeit, mit AI-Tools zu arbeiten, wird nun von einem Vorteil zu einer Notwendigkeit.