James-Webb-Weltraumteleskop hält vollständigen Zyklus der Sterngeburt im Orionnebel fest

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James-Webb-Weltraumteleskop hält vollständigen Zyklus der Sterngeburt im Orionnebel fest

Im Rahmen der weiteren Erforschung der Geheimnisse des Universums hat das James-Webb-Weltraumteleskop beeindruckende Bilder aus dem nördlichen Teil des Orion-A-Komplexes übermittelt, der etwa 1.280 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Diese Region ist in der Wissenschaft als OMC-2-Molekülwolke bekannt und ermöglicht die Untersuchung des Sternentstehungsprozesses bis ins kleinste Detail. Laut Ixbt.com Berichten zufolge.

Das neue Bild umfasst ein riesiges Gebiet von fast 150 Lichtjahren. Es zeigt alle Stadien der Sternentwicklung — von den ersten Gas- und Staubansammlungen bis hin zu jungen Sternen, die sich bereits geformt haben und eigenständig Energie ausstrahlen. Für Astronomen ist dies eine einzigartige Gelegenheit, die "Geburtsprozesse" im Kosmos zu beobachten.

Geheimnisse hinter dem interstellaren Staub

Im Zentrum des Bildes befinden sich Protosterne (Sternembryonen), die über Akkretionsscheiben aktiv Materie ansammeln. Zudem sind relativ reife Objekte zu sehen, die die umgebenden dichten Gasschichten bereits verdrängt haben. Die verschiedenen Farben im Bild deuten auf unterschiedliche Temperaturen und Zusammensetzungen der Gas- und Staubwolken hin.

Diese mit der Near Infrared Camera (NIRCam) aufgenommenen Daten enthüllten Schichten, die für gewöhnliche optische Teleskope unsichtbar sind. Infrarotstrahlen durchdringen den dichten Staubvorhang und machen die dahinter verborgenen Prozesse sichtbar. Wie ixbt.com schreibt, stehen die Blau- und Grüntöne im Bild für Gasschichten, während die rötlichen Bereiche starke Schockwellen kennzeichnen.

Kosmische Jets und Schockwellen

Eines der auffälligsten Merkmale des Bildes sind die gewaltigen Gasströme oder Jets, die aus den Polen junger Sterne schießen. Diese Ströme kollidieren mit hoher Geschwindigkeit mit den umgebenden Wolken und erzeugen Schockwellen, die die Materie rötlich leuchten lassen.

Genau diese Jets helfen Astronomen dabei, die jüngsten und am tiefsten verborgenen Objekte zu lokalisieren, da diese auf keinem anderen Weg sichtbar sind. Wissenschaftler betonen, dass die OMC-2-Region als eine Art Labor dient, um den Einfluss junger Sternausbrüche auf die Umgebung zu untersuchen.

Forscher analysieren anhand dieser Daten, wie sich die chemische Zusammensetzung protoplanetarer Scheiben entwickelt und wie wachsende Sterne aus ihrer Mutterwolke gespeist werden. Die astronomisch gesehen nahe Lage des Orionnebels schafft die Grundlage für detaillierte Untersuchungen von staubverhüllten Prozessen in anderen Teilen unserer Galaxie.

James WebbUniversumAstronomieOrionnebelNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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