HaloBraid: Robotik reduziert Zeit für Haarflechten von 12 Stunden auf wenige Minuten

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HaloBraid: Robotik reduziert Zeit für Haarflechten von 12 Stunden auf wenige Minuten

Das Startup HaloBraid, das eine Revolution in der Beauty-Industrie anstrebt, hat ein neues Gerät vorgestellt, das den Prozess des Haarflechtens automatisiert. Diese Technologie dient dazu, komplexe Haarstyling-Prozesse, die für Frauen oft ein langjähriges Problem darstellen und manchmal bis zu 12 Stunden dauern, erheblich zu beschleunigen. Das Projekt hat bereits die Aufmerksamkeit von Investoren erregt und konnte 7 Millionen Dollar an Kapital gewinnen. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Die Ideengeberin Yinka Ogunbiyi besitzt einen Master in Ingenieurwesen und einen MBA der Harvard University; sie betrachtete das Flechten von Haaren nicht nur als Tradition, sondern als ein Problem, das eine technische Lösung erfordert. Während der Pandemie verbrachte die Ingenieurin vier Tage damit, zu versuchen, ihr Haar selbst zu flechten, und erkannte die Notwendigkeit der Automatisierung in diesem Bereich. Laut TechCrunch dient das HaloBraid-Gerät als Hilfsmittel für professionelle Stylisten.

Wie funktioniert die Technologie?

Das Funktionsprinzip des Geräts ist einfach und effizient: Der Stylist beginnt mit dem Flechten, und der Hauptteil des Prozesses wird an das HaloBraid-Gerät übergeben. Das robotische System schließt den Rest in wenigen Sekunden ab. Das Gerät, das sich derzeit im Patentierungsprozess befindet, ist mit speziellen weichen Mechanismen ausgestattet, um das Haar nicht zu beschädigen. Es ist insbesondere für komplexe Styles wie "Knotless" und "Box Braids" konzipiert.

Untersuchungen von Ogunbiyi zeigen, dass Menschen weltweit jährlich etwa 8 Milliarden Stunden mit dem Flechten von Haaren verbringen. In einer Umfrage unter 2.000 Personen gaben 95 % der Befragten an, dass sie sich häufiger die Haare flechten lassen würden, wenn der Prozess weniger Zeit in Anspruch nähme. Dies deutet auf eine enorme Marktnachfrage hin.

Investoren und Marktperspektiven

Das Projekt wird vom Venture-Fonds Seven Seven Six unterstützt, der von Reddit-Mitgründer Alexis Ohanian geleitet wird. Ohanians Interesse an diesem Bereich ist nicht zufällig. Seine Ehefrau, die berühmte Tennisspielerin Serena Williams, und ihre Kinder tragen ständig komplexe Frisuren. Laut Ohanian hat er persönlich miterlebt, wie langwierig und ermüdend dieser Prozess ist.

Auch für Stylisten schafft diese Technologie eine große Erleichterung. Die über lange Zeit ausgeführte schwere Handarbeit führt oft zu Berufskrankheiten, darunter Arthritis und Gelenkschmerzen. HaloBraid reduziert diese körperliche Belastung und ermöglicht es Salons, pro Tag mehr Kunden zu bedienen.

Ohanian glaubt, dass HaloBraid einen ähnlichen Wendepunkt in der Haarstyling-Industrie herbeiführen wird, wie es die Marke Dyson auf dem Markt für Haartrockner getan hat. Die ersten Prototypen des Geräts werden voraussichtlich bis Ende dieses Jahres in professionellen Beauty-Salons erscheinen. Solche technologischen Lösungen sind ein glänzendes Beispiel für die Modernisierung traditioneller Dienstleistungssektoren mithilfe der Robotik.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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