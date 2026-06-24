Honor-Smartphones erhalten Geheimfunktion des Samsung Galaxy S26 Ultra

Das chinesische Unternehmen Honor arbeitet an der Implementierung einer neuen Technologie in seinen Smartphones, um private Nutzerdaten vor fremden Blicken zu schützen. Es handelt sich um die Privacy Display-Funktion, die voraussichtlich im nächsten Flaggschiff von Samsung — dem Galaxy S26 Ultra — debütieren wird. Diese Technologie gewährleistet die Privatsphäre des Bildschirms auf Hardware-Ebene. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Dem bekannten Insider Digital Chat Station zufolge testet Honor derzeit Displays mit dieser Technologie. Die Hauptaufgabe der Privacy Display-Funktion besteht darin, die Betrachtungswinkel des Bildschirms künstlich einzuschränken. Dies verhindert, dass unbefugte Personen den Inhalt des Geräts von der Seite aus sehen können.

Vorteile und Probleme der neuen Technologie

Derzeit sind Smartphone-Nutzer gezwungen, verschiedene Schutzfolien zu verwenden, um die Privatsphäre zu wahren. Solche Lösungen verschlechtern jedoch oft die Bildqualität und wirken sich negativ auf die Bildschirmhelligkeit aus. Die von Honor getestete Hardware-Lösung soll die Sicherheit gewährleisten und gleichzeitig die Bildqualität beibehalten.

Dennoch merkt der Insider an, dass die Bildqualität dieser neuen in China hergestellten Bildschirme derzeit noch fragwürdig ist. Experten empfehlen abzuwarten, wie sehr sich die Qualitätswerte bis zum Beginn der Massenproduktion verbessern. Wenn die Tests erfolgreich verlaufen, könnte Honor diese Innovation in seinen zukünftigen Flaggschiffen einführen.

Wie ixbt.com schreibt, plant Samsung ebenfalls, seine Privacy Display-Bildschirme bis Ende 2028 an andere Hersteller zu liefern. Dies belegt die hohe Nachfrage nach der Sicherheit personenbezogener Daten unter den großen Marktteilnehmern.

Was wird von den Honor-Flaggschiffen erwartet?

Bisher wurde nicht offiziell bekannt gegeben, welches Honor-Modell zuerst über diese Funktion verfügen wird. Es wird vermutet, dass die neue Technologie mit hoher Wahrscheinlichkeit im Top-Gerät der Marke — dem Honor Magic 9 Pro — erscheinen wird. Dies entspricht der Strategie von Samsung, diese Funktion nur im Galaxy S26 Ultra Flaggschiff zu implementieren.

Zur Erinnerung: Honor hat kürzlich sein erschwingliches Modell Honor X80 Pro Max vorgestellt. Dieses Gerät erregte mit einem Preis von 290 Dollar, einem riesigen Akku mit 11.000 mAh und einem Schutz der Klasse IP69K viel Aufmerksamkeit. Nun richtet das Unternehmen seinen Fokus auf das hochtechnologische Flaggschiff-Segment.

Digital Chat Station hatte bereits zuvor die Eigenschaften der Xiaomi 15 und Xiaomi 15 Pro Smartphones sowie die Ausstattung des Realme GT 7 Pro Modells mit Samsung-Bildschirmen korrekt vorhergesagt. Daher werden die Informationen über dieses technologische Rennen zwischen Honor und Samsung von Branchenexperten ernst genommen.