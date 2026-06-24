Das Marktanalyse-Unternehmen Klue hat offiziell bestätigt, dass es aufgrund veralteter Zugangsdaten (Credentials) aus dem Jahr 2022 Opfer eines schweren Cyberangriffs wurde. Infolge dieser Sicherheitslücke gelang es Hackern, vertrauliche Informationen zahlreicher Firmenkunden zu entwenden, darunter weltweit bekannte Cybersicherheitsorganisationen. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Obwohl das in Vancouver ansässige Unternehmen Klue den Angriff bereits am 12. Juni bemerkt hatte, werden die Details erst jetzt bekannt gegeben. Den Informationen zufolge nutzten die Hacker einen Zugriffsschlüssel, der 2022 für ein begrenztes Pilotprojekt an einen Drittanbieter vergeben wurde. Dieser Vorfall wirft ernsthafte Fragen zur Schwachstelle des Sicherheitssystems des Unternehmens und den Prozessen zur rechtzeitigen Löschung veralteter Daten auf.

Cybersicherheits-Giganten im Visier

Dass unter den Betroffenen der bekannte Passwort-Manager LastPass sowie mehrere große Cybersicherheitsfirmen sind, unterstreicht die Ernsthaftigkeit der Lage. Durch den Diebstahl spezieller Schlüssel, sogenannter OAuth-Token, im Klue-System erhielten die Hacker Zugriff auf weitere Cloud-Speicher und Datenbanken der Kunden.

In einem Interview mit TechCrunch erklärte Klue-Vertreterin Katie Berg, dass die gestohlenen Daten zu einem Drittanbieter gehörten, nannte jedoch keinen spezifischen Partner oder ein konkretes Projekt. Zudem bleibt unklar, warum diese Zugangsdaten nach Abschluss des Pilotprojekts nicht widerrufen wurden.

Untersuchung und künftige Maßnahmen

Das Unternehmen bezeichnet den Vorfall in seinem Blog derzeit als Diebstahl von "Legacy Credentials im Zusammenhang mit einem Integrationsdienst". Experten sind der Meinung, dass ein derart umfangreiches Datenleck hätte verhindert werden können, wenn Klue diese veralteten Daten rechtzeitig aus dem System entfernt hätte.

Das Unternehmen gab bekannt, dass derzeit umfassende Prüfungen in folgenden Bereichen durchgeführt werden:

Überprüfung des Systems zur Verwaltung von Zugangsdaten;

Verstärkung der Kontrollmechanismen für externe Anbieter (Vendor);

Erweiterung der System-Monitoring-Kapazitäten;

Optimierung der Prozesse zur Sicherheitsimplementierung.

Dieser Vorfall sollte auch für IT-Experten und den Unternehmenssektor in Usbekistan eine wichtige Lehre sein. Veraltete Logins und Passwörter, insbesondere temporäre Zugangsdaten für Drittprojekte, werden oft zum schwächsten Punkt. Dass eine große internationale Plattform wie Klue einen solchen Fehler begangen hat, beweist erneut, wie wichtig das Prinzip der "ständigen Wachsamkeit" in der digitalen Sicherheit ist.