KI wird in den USA beschuldigt, Benzinpreise künstlich zu erhöhen

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KI wird in den USA beschuldigt, Benzinpreise künstlich zu erhöhen

In Kalifornien, USA, wurde eine Sammelklage gegen große Tankstellenbetreiber und den Softwareentwickler Kalibrate Fuel Systems eingereicht. In der Klage wird behauptet, dass die Unternehmen ein KI-basiertes Preissystem nutzten, um Kraftstoffpreise abzustimmen, was Fahrern Verluste in Millionenhöhe bescherte. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Unterlagen, die beim Bundesgericht in Sacramento eingereicht wurden, sind Giganten wie Walmart, Marathon Petroleum, BP und 7-Eleven als Beklagte beteiligt. Die Kläger betonen, dass der von Kalibrate entwickelte Algorithmus als Instrument diente, um den Marktwettbewerb zu ersticken und die Preise hochzuhalten.

Versteckte Absprachen hinter Algorithmen

Nach Angaben von ixbt.com nutzten mehr als 1.700 Tankstellen in Kalifornien die Kalibrate-Plattform. Dieses System berechnete die Kraftstoffpreise automatisch auf Basis vertraulicher Marktdaten anderer Teilnehmer. Experten sind der Meinung, dass ein solcher Mechanismus den freien Wettbewerb einschränkte und zu künstlich überhöhten Preisen führte.

Gerichtsdokumenten zufolge könnten die Benzinpreise durch diesen Algorithmus um 22 Cent pro Gallone und Dieselpreise um 33 Cent gestiegen sein. Selbst ein auf den ersten Blick geringer Unterschied von einem Cent bedeutet für die Fahrer in Kalifornien jährliche Zusatzkosten von fast 134 Millionen Dollar.

Gesetzgebung und technologische Aufsicht

Dieser Prozess wird voraussichtlich einer der weltweit ersten großen Rechtsstreitigkeiten über den Einsatz von KI bei der Preisgestaltung sein. Im Zentrum steht das Gesetz AB 325, das 2025 in Kalifornien in Kraft trat. Dieses Gesetz verbietet die Nutzung gemeinsamer Algorithmen, die zu wettbewerbswidrigem Verhalten zwischen Marktteilnehmern führen können.

Bisher haben die beschuldigten Unternehmen die Vorwürfe nicht zugegeben. Vertreter von Kalibrate behaupten, dass jedem Kunden eine separate Instanz der KI zur Verfügung gestellt wird und keine Daten zwischen Wettbewerbern ausgetauscht werden. Walmart gab bekannt, die Klage zu prüfen und seine Position vor Gericht zu verteidigen.

Dieser Fall hat die Frage der KI-Regulierung erneut auf die globale Tagesordnung gesetzt. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, könnte dies nicht nur in den USA, sondern weltweit zu einer drastischen Verschärfung der Kontrolle über die digitale Wirtschaft und Preisalgorithmen führen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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