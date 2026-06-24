Rosatom plant neue Großanlage für Kernenergie der nächsten Generation

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Rosatom plant neue Großanlage für Kernenergie der nächsten Generation

Die russische Staatskonzern Rosatom macht einen riesigen Schritt in der Entwicklung der Kernenergie der nächsten Generation. Das Unternehmen entwirft das größte Hochleistungswerk des Landes, das auf die Wiederaufarbeitung von abgebrannten Kernbrennstoffen spezialisiert ist. Dieses Projekt wird eine entscheidende Bedeutung für die Rohstoffversorgung von Kernenergieprojekten der Generation IV haben, wie Ixbt.com berichtet hat.

Derzeit arbeiten Experten von Rosatom an der Investitionsbegründung. Im Rahmen dieses Prozesses wird der Standort für den neuen Industriekomplex festgelegt. Eine endgültige Entscheidung über den Bauort soll bis Ende dieses Jahres getroffen werden. Russische Medien berichten dies unter Berufung auf Unternehmensdaten.

Modulare Struktur und enorme Kapazität

Das Design des neuen Werks wird auf einem modularen System basieren. Dies ermöglicht es, die Produktionskapazitäten in Zukunft schrittweise zu steigern. Planmäßig wird das erste Modul eine Wiederaufarbeitungskapazität von 400 Tonnen Brennstoff pro Jahr haben. Es wird erwartet, dass der Komplex im nächsten Jahrzehnt seine volle Projektkapazität erreicht.

Das Unternehmen zeichnet sich dadurch aus, dass es sowohl Brennstoffe für thermische als auch für „schnelle“ Reaktoren wiederaufarbeiten kann. Dies stellt ein wichtiges Glied beim Übergang zu einem geschlossenen Kernbrennstoffkreislauf in der russischen Atomindustrie dar. Nach der Inbetriebnahme ermöglicht die Infrastruktur des Werks die wiederholte Einbindung regenerierter Kernmaterialien in den Brennstoffkreislauf.

Auf dem Weg zu Generation IV Technologien

Die Kernenergie der Generation IV zielt auf eine effizientere Brennstoffnutzung, ein höheres Sicherheitsniveau und eine erhebliche Reduzierung der Menge radioaktiver Abfälle ab. Russland gilt als eines der weltweit führenden Länder in dieser Richtung. Insbesondere haben die Vorarbeiten für den Bau des Energieblocks BN-1200M im Kernkraftwerk Beloyarsk begonnen.

Zudem werden in der Region Tomsk weltweit zum ersten Mal der Reaktor BREST-OD-300 und ein Komplex für den geschlossenen Kernbrennstoffkreislauf an einem einzigen Standort errichtet. Das neu zu bauende Werk wird dazu dienen, genau solche innovativen Projekte mit stabilem Brennstoff zu versorgen.

Während Usbekistan ebenfalls plant, die Kernenergie zu entwickeln, um seine Energiebilanz zu diversifizieren, werden solche technologischen Errungenschaften von Rosatom, einem regionalen Partner, von Fachleuten aufmerksam verfolgt. Es wird erwartet, dass Closed-Cycle-Technologien die ökologische Reinheit der Kernenergie in Zukunft auf eine neue Stufe heben.

RosatomKernenergieTechnologieRusslandKernbrennstoff
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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