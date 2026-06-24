Quick-Commerce-Krieg in Indien: Wettbewerb zwischen Flipkart und Amazon erreicht neue Phase

Auf dem indischen E-Commerce-Markt hat sich das Segment "Quick Commerce" zu einem neuen und heftigen Kampfplatz entwickelt. Flipkart, ein Tochterunternehmen von Walmart, gab bekannt, im Rahmen seines Minutes-Dienstes ein Netzwerk von 1.000 Mikro-Logistikzentren aufgebaut zu haben. Diese strategischen Lager ermöglichen es, Bestellungen innerhalb weniger Minuten an den Kunden zu liefern, womit das Unternehmen mit globalen Giganten wie Amazon konkurriert. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Vertretern von Flipkart zufolge ist geplant, die Zahl dieser Mikro-Zentren bis Ende 2026 auf 1.500 zu erhöhen. Laut Analysen von Jefferies wird erwartet, dass Flipkart in Indien bei dieser Kennzahl nach Blinkit den zweiten Platz belegt. Blinkit führt derzeit mit 2.243 Zentren den Markt an. Auch lokale Start-ups wie Zepto und Swiggy Instamart bauen ihre Infrastruktur rasant aus.

Nachfrage nach Elektronik und Beauty-Produkten steigt

Diese Dienstleistungsart, die ursprünglich nur mit der schnellen Lieferung von Lebensmitteln begann, weitet sich nun aus. Kunal Gupta, Leiter von Flipkart Minutes, betonte in einem Interview mit TechCrunch, dass Kunden nun nicht mehr nur Milch oder Brot, sondern auch Elektronik, Kosmetik und Körperpflegeprodukte innerhalb weniger Minuten erhalten möchten. Das Bestellvolumen auf der Plattform ist im Vergleich zum Vorjahr um 400 Prozent gestiegen.

Auch Amazon will in diesem Rennen nicht zurückbleiben. Das Unternehmen plant, seinen Amazon Now-Dienst auf 100 Städte auszuweiten und die Anzahl der Mikro-Zentren auf über 1.000 zu erhöhen. Amazon-Daten zufolge stammen 70 Prozent der neuen Prime-Mitglieder aus kleinen und mittleren Städten. Dies zeigt, dass Quick-Commerce-Dienste nicht nur für Megastädte, sondern für das ganze Land zur Norm werden.

Flipkart deckt derzeit mehr als 130 Städte und über 8.000 Postleitzahlen ab. Interessanterweise werden die höchsten Wachstumsraten (über 4.000 Prozent) gerade in entlegenen Gebieten beobachtet. Neu eröffnete Zentren in Städten wie Patna, Guwahati und Siliguri erreichen ihre Kapazitätsgrenzen viel schneller als erwartet. Dies belegt, dass sich die Einkaufs kultur der indischen Verbraucher grundlegend wandelt.

Auswirkungen des Wettbewerbs auf die Verbraucher

Diese aggressive Expansion im Quick-Commerce-Markt führt zu mehreren wichtigen Veränderungen:

Die Lieferzeit verkürzt sich auf 10-20 Minuten;

Das Produktsortiment wird um Haushaltsgeräte und Bekleidung erweitert;

AI und automatisierte Systeme werden eingeführt, um Logistikkosten zu senken;

In kleinen Städten entwickelt sich eine moderne Einzelhandelsinfrastruktur.

Experten sind der Meinung, dass dieser Wettbewerb zwischen Walmart und Amazon Indien zu einem der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Märkte der Welt gemacht hat. Die Aktivität lokaler Anbieter trägt zudem zu sinkenden Preisen und einer höheren Servicequalität bei. In den nächsten zwei Jahren werden Investitionen in Milliardenhöhe in die Infrastruktur die indische Einzelhandelslandschaft voraussichtlich komplett verändern.