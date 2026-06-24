NASA und Boeing in der Krise: Starliner-Flug erneut verschoben

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NASA und Boeing in der Krise: Starliner-Flug erneut verschoben

Die US-Weltraumbehörde NASA und die Boeing Corporation arbeiten an der Behebung schwerer technischer Defekte am CST-100 Starliner Raumschiff. Jüngsten Informationen zufolge wurde der nächste Flug dieses Schiffes jedoch erneut auf unbestimmte Zeit verschoben. Dies wird als schwerer Schlag für die Wettbewerbsfähigkeit von Boeing gegenüber SpaceX in der Raumfahrtindustrie gewertet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Wie SpaceNews unter Berufung auf das NASA Safety Advisory Panel berichtet, könnte die neue Mission erst in mindestens einem Jahr stattfinden. Obwohl Experten viele bei früheren Flügen festgestellte Mängel beheben konnten, warten mehrere grundlegende Probleme immer noch auf eine Lösung. Dies verstärkt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Raumschiffs.

Triebwerksstörungen und Überhitzungsprobleme

Derzeit ist die Unzuverlässigkeit der Triebwerke im Orientierungssystem des Raumschiffs das größte Problem für die Ingenieure. Berichten zufolge kommt es in den Baugruppen, in denen diese Triebwerke installiert sind, zu Überhitzungen. Genau dieses technische Hindernis ist der Hauptgrund für den Stopp der Vorbereitungen für die Starliner-1-Mission.

Ursprünglich plante die NASA einen unbemannten Flug für das Frühjahr 2026. Technische Analysen zeigten jedoch, dass der Zeitplan überarbeitet werden muss. Obwohl noch kein offizielles Startdatum bekannt gegeben wurde, schätzen Vertreter des Beirats die Flugwahrscheinlichkeit vorsichtig auf „im Laufe des nächsten Jahres oder etwas später“ ein.

Der Erfolg des Starliner-Projekts ist für die USA von strategischer Bedeutung. Derzeit wird für den Transport von Astronauten zur Internationalen Raumstation (ISS) ausschließlich das Crew Dragon Schiff von Elon Musks SpaceX genutzt. Sobald das Boeing-Schiff einsatzbereit ist, sollte es zum zweiten unabhängigen Transportmittel Amerikas werden und ein Gleichgewicht bei Weltraumflügen gewährleisten.

Solche Verzögerungen im Projekt schaden dem Ruf von Boeing und erhöhen gleichzeitig die Kosten der Weltraumprogramme der NASA. Experten betonen, dass jede Verzögerung erneute Tests der Schiffssysteme und die Implementierung neuer technischer Lösungen erfordert. Das Starliner-Projekt bleibt eines der komplexesten und problematischsten Vorhaben auf dem Weg ins All.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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