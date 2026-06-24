Raumschiff Soyuz MS-29 getestet: Solarpanels bereit für den Flug

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Raumschiff Soyuz MS-29 getestet: Solarpanels bereit für den Flug

Die Vorbereitungen für die nächste Weltraummission im Kosmodrom Baikonur sind in die heiße Phase eingetreten. Das russische bemannte Transportsystem Soyuz MS-29 durchläuft erfolgreich alle notwendigen technischen Inspektionen und Tests. Dies teilte der Pressedienst der staatlichen Körperschaft Roskosmos mit. Laut Ixbt.com berichtet die Meldung.

Derzeit wurden die Prüfungen des Bordenergieversorgungssystems des Raumschiffs, insbesondere der Solarpanels, abgeschlossen. Spezialisten führten in der Montage- und Prüfhalle des Geländes 254 in Baikonur eine wichtige Operation namens „Kontrollbeleuchtung“ durch. Dieser Prozess ist entscheidend, um den kontinuierlichen Betrieb der Stromquelle des Schiffes unter den komplexen Bedingungen im Weltraum zu gewährleisten.

Technische Tests und Effizienz der Solarenergie

Während der Bodenprüfungen wurden die Photozellen der Solarpanels der Soyuz MS-29 im Standardmodus ausgefahren. Anschließend wurde mit speziellen Hochleistungsstrahlern Licht darauf gerichtet. Dieser Test ermöglichte die präzise Messung der Effizienz der Umwandlung von Lichtenergie in elektrische Energie. Diese Praxis stellt sicher, dass nach dem Erreichen der Umlaufbahn keine unerwarteten Fehlfunktionen auftreten.

Die Ingenieure bestätigten zudem, dass jeder Abschnitt der Photozellen den festgelegten Standards entspricht. Im offenen Weltraum ist das Sonnenlicht die einzige zuverlässige Energiequelle, und die Lebenserhaltungssysteme des Schiffes hängen direkt von der Qualität dieser Panels ab.

Nächste Phase und Flugdatum

In den kommenden Tagen werden die Spezialisten die Installation von Spezialausrüstung und Geräten im Abstiegsmodul und im Orbitalmodul des Schiffes abschließen. Dieser Prozess umfasst die Platzierung von Instrumenten, die für die täglichen Bedürfnisse der Besatzung im All und für wissenschaftliche Forschungen erforderlich sind.

Der Start der Trägerrakete Soyuz-2.1a, die das Raumschiff Soyuz MS-29 in die Umlaufbahn befördern wird, ist für den 14. Juli 2026 geplant. Diese Mission soll die Mitglieder der 75. Hauptexpedition zur Internationalen Raumstation (ISS) bringen. Zuvor bewertete die staatliche Kommission das Vorbereitungsniveau der für diese Mission ausgewählten Haupt- und Ersatzbesatzungsmitglieder als hoch.

Da dieser Flug vom größten Kosmodrom in der Region, in der Usbekistan liegt, erfolgt, steht er im Fokus lokaler und internationaler Experten. Die Vorbereitungsarbeiten in Baikonur werden nach einem strikten Zeitplan fortgesetzt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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