KI-Marktblase und beispielloses Wachstum: Investoren warnen vor Risiken einer neuen Ära

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KI-Marktblase und beispielloses Wachstum: Investoren warnen vor Risiken einer neuen Ära

Die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (AI) hat eine beispiellose Geschwindigkeit an den Finanzmärkten ausgelöst. Beim von TechCrunch organisierten StrictlyVC-Event analysierten Branchenexperten die aktuelle Lage und diskutierten neue Regeln für Investitionen. In einem Gespräch mit M13-Mitgründer Carter Reum und Basis Set Ventures-Partner Chang Xu standen der Hype um die AI-Infrastruktur und die Überlebensfähigkeit von Startups im Mittelpunkt. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Chang Xu betonte, dass die heutigen Wachstumsraten historisch beispiellos seien. Beispielsweise gelang es ChatGPT, seinen Umsatz in nur sechs Monaten von 1 Million Dollar auf 40 Milliarden Dollar zu steigern. Solche Kennzahlen verändern traditionelle Geschäftsmodelle grundlegend. Laut dem Investor steigern einige Startups mit Teams von nur 20 Personen ihren Umsatz innerhalb eines Jahres von 10 Millionen auf 70 Millionen Dollar, was zeigt, wie gierig der Markt ist.

Der Kampf zwischen Innovatoren und Tech-Giganten

Carter Reum ist der Meinung, dass sich der aktuelle Zyklus grundlegend von früheren technologischen Revolutionen (wie der Cloud-Ära oder der iPhone-Ära) unterscheidet. Während Innovatoren früher gegeneinander konkurrierten, sind sie nun gezwungen, gegen die zehn reichsten und mächtigsten Tech-Giganten der Welt zu kämpfen. Unternehmen wie Apple, Google und Microsoft verfügen nicht nur über massives Kapital, sondern auch über riesige Datenbanken und die besten Talente.

Daher ist es für kleine Startups zur Hauptaufgabe geworden, nicht von großen Unternehmen geschluckt oder vom Markt verdrängt zu werden. Reum betont, dass „Burggräben“ (Moats) eine wichtige Rolle spielen. Das bedeutet, dass Startups sich auf Bereiche konzentrieren sollten, die die Giganten noch nicht erreicht haben oder in denen die Regulierung komplex ist, wie etwa im Gesundheitswesen oder in staatlichen Dienstleistungssystemen.

Ein neuer Ansatz für Investitionen

Während sich der Markt rasant verändert, lassen Investoren bei der Bewertung von Projekten Vorsicht walten. Gemäß der Strategie von Basis Set Ventures erfolgen Investitionen in zwei Richtungen: „unter“ und „auf“ dem AI-System.

  • Infrastruktur unter AI: Datenbanken, Versionskontrolle und Deployment-Tools. Während diese früher für Menschen entwickelt wurden, werden sie nun neu für AI-Agenten konzipiert.
  • Lösungen auf AI: Produkte mit langfristiger Differenzierung und technischem Schutz.
Laut ixbt.com bezeichnen viele Investoren die aktuelle Situation als „paradoxe Ära“. Einerseits scheinen die Unternehmensbewertungen unangemessen zu steigen, andererseits rechtfertigen die realen Umsätze diese Bewertungen. Es kann jedoch riskant sein, jeden Deal nur auf mathematischen Berechnungen zu basieren, da Plattformen wie OpenAI oder Anthropic jederzeit eine neue Funktion einführen und damit die Geschäftsmodelle Dutzender Startups vernichten könnten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Trends auch für den Technologiemarkt in Usbekistan relevant sind. Anstatt mit globalen Giganten zu konkurrieren, können lokale Startups Erfolg haben, indem sie AI-Lösungen auf Basis einzigartiger nationaler Daten und in komplex regulierten Sektoren anbieten.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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