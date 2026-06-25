Google erobert den Finanzmarkt: Spezielle App für Android vorgestellt

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Google erobert den Finanzmarkt: Spezielle App für Android vorgestellt

Google hat eine eigene Google Finance Mobile-App für Android-Nutzer gestartet, um seine Position in der Welt der Finanzen und Investitionen zu stärken. Dieser Schritt zeigt, dass der Tech-Gigant nicht nur bei der Informationssuche, sondern auch bei der professionellen Finanzanalyse und Vermögensverwaltung führend sein will. Nutzer können nun Marktdaten in Echtzeit und persönliche Anlageportfolios auf einer einzigen Plattform verfolgen, berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Eine der Hauptfunktionen der App ist das KI-gestützte Feature „Key Moments“. Es erklärt die Gründe für Kursschwankungen und analysiert die wichtigsten Markttrends. Zudem ermöglicht die App, Live-Finanznachrichten zu verfolgen und personalisierte Watchlists zu verwalten.

KI und neue Möglichkeiten

Auch die Web-Version von Google Finance wurde grundlegend aktualisiert und hat die Beta-Phase erfolgreich abgeschlossen. Nutzer weltweit können ihre Portfolios nun auf einem einheitlichen Dashboard einsehen. Bestehende Portfolios werden automatisch in das neue System übertragen, neue können per Dateiupload oder durch einfache Texteingabe über einen Chatbot erstellt werden.

Die KI-Funktionen helfen Nutzern, ihre Portfolios tiefergehend zu analysieren. Ein Nutzer kann den Chatbot beispielsweise fragen: „Welche Sektoren sind in meinem Portfolio unterrepräsentiert?“ Die KI beantwortet nicht nur Fragen, sondern erstellt automatisch analytische Briefings zu Marktveränderungen oder liefert Zusammenfassungen zur Performance von Vermögenswerten.

Wettbewerb und Zukunftspläne

Die Veröffentlichung der Google Finance App stellt eine direkte Konkurrenz zu beliebten Finanzplattformen wie Yahoo Finance und Robinhood dar. Google strebt an, sich von einem reinen Kursanzeige-Dienst zu einem vollwertigen Finanz-Ökosystem zu entwickeln. In den kommenden Monaten soll die App um eine Funktion zum Live-Anhören von Earnings Calls erweitert werden.

Obwohl die App derzeit nur für Android verfügbar ist, verspricht das Unternehmen, in den kommenden Monaten eine iOS-Version zu veröffentlichen. Alle KI-Funktionen der Web-Version werden bald in die mobile App integriert. Dies bietet auch für Investoren und Finanzinteressierte ein praktisches und modernes Werkzeug zur Beobachtung der globalen Märkte.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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