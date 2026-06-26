Nubia Air Pro: Eines der dünnsten Smartphones der Welt kommt auf den europäischen Markt

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Nubia Air Pro: Eines der dünnsten Smartphones der Welt kommt auf den europäischen Markt

Die Marke Nubia, die zu ZTE gehört, bereitet die Einführung ihres neuen, ultradünnen und robusten Nubia Air Pro Smartphones auf dem europäischen Markt vor. Das Hauptmerkmal des Geräts ist seine Dicke, die lediglich 5,99 Millimeter beträgt. Solche kompakten Maße sind auf dem modernen Smartphone-Markt selten, und das Gerät besticht nicht nur durch sein elegantes Design, sondern auch durch ein hohes Schutzniveau. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut dem bekannten Insider Roland Quandt wird das Nubia Air Pro Modell in einer Version mit 8 GB RAM und 512 GB Speicher für etwa 350 Euro auf den Markt kommen. Das Smartphone wiegt 172 Gramm und fühlt sich in der Hand sehr leicht an. Wie ixbt.com berichtet, zieht dieses Modell nicht nur durch sein Aussehen, sondern auch durch seine Beständigkeit unter extremen Bedingungen die Aufmerksamkeit auf sich.

Technische Daten und Display-Funktionen

Das Smartphone ist mit einem 6,77-Zoll AMOLED-Display ausgestattet, das eine Bildwiederholrate von 144 Hz unterstützt. Dies gewährleistet ein flüssiges Arbeiten der Benutzeroberfläche und in Spielen. Die Bildschirmhelligkeit erreicht rekordverdächtige 4500 nits, was eine klare Sicht auf das Bild auch an sonnigen Tagen ermöglicht. Das Gerät basiert auf dem MediaTek Dimensity 7100 Prozessor, der eine stabile Leistung für Smartphones der Mittelklasse garantiert.

Im Bereich der Kameras wird das Nubia Air Pro die Nutzer nicht enttäuschen: Der Hauptsensor verfügt über eine Auflösung von 108 Megapixeln. Für Selfie-Liebhaber ist eine 32-Megapixel-Frontkamera vorgesehen. Mit dieser Optik ist es möglich, hochwertige und detailreiche Fotos aufzunehmen.

Schutz und ungewöhnliches Zubehör

Einer der erstaunlichsten Aspekte des Geräts ist der Schutz nach IP69K-Standard. Das bedeutet, dass das Smartphone nicht nur staub- und wasserdicht ist, sondern auch heißen Hochdruckwasserstrahlen standhält. Normalerweise fand man einen solchen Schutz nur bei schweren und groben „gepanzerten“ Smartphones, doch Nubia konnte dies in ein schlankes Gehäuse integrieren.

Zudem enthält das Nubia Air Pro Kit einen speziellen Riemen, mit dem das Smartphone am Handgelenk befestigt werden kann. In diesem Modus fungiert das Gerät als vollwertiger Fitness-Tracker:

  • Zählt Schritte;
  • Überwacht die zurückgelegte Strecke via GPS;
  • Analysiert den Kalorienverbrauch.
Das Smartphone ist mit einem 5000 mAh Akku ausgestattet und unterstützt eine Schnellladetechnologie mit 45 W. Die Existenz eines so kapazitätsstarken Akkus in einem so dünnen Gehäuse ist aus technischer Sicht eine große Leistung. Es wird erwartet, dass das Nubia Air Pro in den kommenden Tagen offiziell im Handel erscheinen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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