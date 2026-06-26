Vivo stellt neues Y6a-Smartphone mit 7200 mAh Akku und IP69-Schutz vor

Während die Nachfrage nach Hochleistungsakkus und robusten Gehäusen auf dem Smartphone-Markt steigt, hat Vivo sein neues erschwingliches und widerstandsfähiges Modell präsentiert. Das Gerät namens Vivo Y6a zieht die Aufmerksamkeit der Nutzer nicht nur durch seine riesige Batteriekapazität, sondern auch durch höchste Schutzstandards auf sich. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com ist das Hauptmerkmal des neuen Smartphones sein Akku mit einer Kapazität von 7200 mAh. Dieser Wert ermöglicht einen Betrieb des Geräts über mehrere Tage im aktiven Modus. Zudem unterstützt das Gadget eine schnelle kabelgebundene Ladetechnologie mit 44 W, eine kabellose Ladefunktion ist jedoch nicht vorhanden.

Robustes Gehäuse und hoher Schutzgrad

Das Vivo Y6a ist für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert und verfügt über die Schutzstandards IP68 und IP69. Das bedeutet, dass das Smartphone nicht nur dem Eintauchen in Wasser, sondern auch hochdruckstarken Heißwasserstrahlen standhält. Der Hersteller betont zudem die erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Stürze aus der Höhe.

Zu den technischen Daten: Es ist mit einem 6,75-Zoll-IPS-Display ausgestattet. Während die Bildschirmauflösung 1570 × 720 Pixel beträgt, liegt die Bildwiederholfrequenz bei 120 Hz, was eine flüssige Bilddarstellung gewährleistet. Diese Parameter sind besonders praktisch für die Nutzung im Freien und bei einem aktiven Lebensstil.

Leistung und Kamerafunktionen

Im Inneren des Smartphones steckt der Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Chipsatz, der 5G-Netzwerke unterstützt. Diese Plattform bietet ausreichend Leistung für tägliche Aufgaben und die Nutzung sozialer Netzwerke. Bei dem Speicher hat Vivo nicht gespart: Das Gerät wird in einer einzigen Konfiguration mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher verkauft.

Bei der Kamera zeigt das Vivo Y6a durchschnittliche Werte. Die Hauptkamera verfügt über einen 50-Megapixel-Sensor, ist jedoch nicht durch Weitwinkel- oder Teleobjektive ergänzt. Auf der Vorderseite befindet sich eine 8-Megapixel-Selfie-Kamera. Dieser Ansatz dient dazu, den Preis des Smartphones auf einem erschwinglichen Niveau zu halten.

Derzeit ist der Preis für das Vivo Y6a Smartphone auf 295 Dollar festgelegt. Obwohl der Wettbewerb in diesem Preissegment auf dem usbekischen Markt stark ist, könnten einzigartige Merkmale wie der 7200 mAh Akku und der IP69-Schutz es zu einer attraktiven Wahl für Reisende, Bauarbeiter und Nutzer machen, die lange Zeit fern von einer Stromquelle sind.