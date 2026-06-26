NASA verzichtet aufgrund von Kostenüberschreitungen auf vier Projekte des Artemis-Programms

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NASA verzichtet aufgrund von Kostenüberschreitungen auf vier Projekte des Artemis-Programms

Die National Aeronautics and Space Administration (NASA) hat beschlossen, vier Schlüsselprojekte im Rahmen ihres gewaltigen Artemis-Mondprogramms einzustellen. Grund dafür waren ein unerwarteter, steiler Anstieg der Gesamtkosten dieser Projekte und Verzögerungen um mehrere Jahre. Ein vom Büro des Generalinspektors der NASA veröffentlichter Bericht betont, dass diese Entscheidung eine notwendige Maßnahme zur Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität der Behörde sei. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Den Daten zufolge beliefen sich die ursprünglich geschätzten Kosten der vier gestrichenen Projekte auf 2,8 Milliarden Dollar. Im Entwicklungsprozess verdoppelte sich dieser Wert jedoch nahezu und erreichte 5,9 Milliarden Dollar. Gleichzeitig verzögerten sich die Liefertermine für diese Geräte um 7 Jahre gegenüber dem Plan. Nach Schlussfolgerung der Auditoren wäre es unvermeidlich gewesen, dass Kosten und Zeitaufwand weiter gestiegen wären, wenn die Projekte nicht gestoppt worden wären.

Verschiebung strategischer Prioritäten

Die NASA-Administration gab bekannt, dass sie im Rahmen einer im März angekündigten neuen Strategie namens Ignition auf diese Projekte verzichtet. Die Behördenleitung konzentriert sich nun darauf, eine permanente Basis direkt auf der Mondoberfläche zu errichten, anstatt eine Infrastruktur im Mondorbit zu schaffen. Dies erfordert eine Vereinfachung der Gesamtarchitektur des Artemis-Programms.

Zu den gestrichenen Projekten gehörten wichtige Komponenten wie eine neue Oberstufe für die super-schwere Rakete Space Launch System (SLS) und der Universal Stage Adapter. Obwohl einige Auftragnehmer und Vertreter der Raumfahrtgemeinschaft die Einstellung von Projekten mit hohem Reifegrad kritisierten, erklärte die NASA, dass diese Geräte für die erste menschliche Mondlandung nicht lebensnotwendig seien.

Warum sind die Kosten so stark gestiegen?

Das Projekt Universal Stage Adapter ist ein anschauliches Beispiel für Kosten, die außer Kontrolle geraten sind. Der 2017 mit Dynetics geschlossene Vertrag hatte einen Wert von 131 Millionen Dollar. Zum Zeitpunkt der Schließung des Projekts war der Preis auf 353 Millionen Dollar gestiegen. Auditoren schätzen, dass dieser aus einfachem Verbundmaterial gefertigte Adapter bei Fortführung der Arbeiten 500 Millionen Dollar gekost hätte und erst 2030 fertiggestellt worden wäre.

  • Anstieg der Projektkosten von 2,8 Milliarden auf 5,9 Milliarden Dollar;
  • Verzögerung der Lieferfristen um 7 Jahre;
  • Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen durch die Auftragnehmer;
  • Überprüfung der Pläne für die Lunar Gateway Station im Mondorbit.
Zudem wird die Zukunft der Lunar Gateway Station im Mondorbit infrage gestellt. Die Anweisung an Northrop Grumman, die Arbeiten am Habitation and Logistics Outpost Modul einzustellen, bestätigt, dass die Behörde das alte Konzept vollständig aufgibt. Wie ixbt.com schreibt, ermöglichen solche Entscheidungen der NASA, Gelder zu sparen und sie in wichtigere Technologien zu investieren, die eine dauerhafte Präsenz der Menschheit auf dem Mond sicherstellen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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