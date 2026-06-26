Spezieller "Pit-Stop" für Robotaxis: Aseon Labs löst Problem des fahrerlosen Transports

Es ist mittlerweile ganz normal, autonome Fahrzeuge ohne Passagiere in den Straßen von San Francisco zu sehen. Diese Robotaxis müssen jedoch oft zu speziellen Basen am Stadtrand fahren, nur um geladen oder gereinigt zu werden. Laut TechCrunch bietet das in Redwood City ansässige Startup Aseon Labs eine innovative Lösung für dieses Problem an. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Die in der Branche als "deadhead miles" bezeichneten Leerfahrten ohne Passagiere gehören zu den größten Kosten für Robotaxi-Unternehmen. Aseon Labs plant die Schaffung automatisierter Module (Pods) in der Größe eines Parkplatzes, die über die Städte verteilt sind. Diese Geräte übernehmen die Inspektion, Reinigung und das Laden der Robotaxis und fungieren als eine Art "robotisierter Pit-Stop".

Investitionen und Projektaussichten

Die Idee hat bereits die Aufmerksamkeit großer Investoren erregt. Aseon Labs sammelte in einer Finanzierungsrunde unter der Leitung von Crane Venture Partners 10 Millionen Dollar ein. Am Projekt sind auch Y Combinator, die Firma Expa von Uber-Mitgründer Garrett Camp sowie ehemalige Mitarbeiter von Unternehmen wie Anthropic, Nuro und Tesla beteiligt. Die eingeworbenen Mittel werden für die Entwicklung von fünf Prototypen und den Ausbau des Ingenieurteams verwendet.

Die Gründer von Aseon Labs, George Kalligeros und Dan Keene, hatten zuvor erfolgreich das Startup Pushme ins Leben gerufen, das eine Infrastruktur zum Batteriewechsel für Mikromobilität schuf. Ihre Erfahrung konzentriert sich nun auf die Lösung logistischer Probleme im Bereich der fahrerlosen Autos. Laut Kalligeros müssen Robotaxis maximal aktiv sein und Leerfahrzeiten minimieren, um rentabel zu sein.

Integration in die städtische Infrastruktur

Derzeit befinden sich die Depots für Robotaxis oft weit entfernt vom Stadtzentrum, da die Immobilienpreise im Zentrum sehr hoch sind. Die von Aseon Labs angebotenen Module können aufgrund ihrer Kompaktheit direkt in Gebieten mit hoher Nachfrage platziert werden. Dies spart den Robotaxis erheblich Zeit und Energie, die sie für den Weg zum Servicezentrum aufwenden würden.

Diese Technologie wird als wichtiger Schritt erwartet, um Robotaxi-Dienste wirtschaftlich mit traditionellen Taxidiensten gleichzuziehen. Wenn ein Robotaxi ständig mit dem Transport von Passagieren beschäftigt ist und nur für kurze technische Wartungen hält, sinken die Servicepreise und die Effizienz steigt natürlich. Aseon Labs strebt an, durch den Ausbau seines Netzwerks in Zukunft ein gesamtes Ökosystem für den fahrerlosen Transport zu schaffen.