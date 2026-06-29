US-Oberster Gerichtshof trifft wegweisende Entscheidung zum digitalen Datenschutz

Der Oberste Gerichtshof der USA hat den Einsatz von "Geofence"-Haftbefehlen eingeschränkt, mit denen Strafverfolgungsbehörden Standortdaten von Smartphone-Nutzern abrufen. Diese Entscheidung, die mit 6 zu 3 Stimmen angenommen wurde, wird als wichtiger Schritt zum Schutz der Privatsphäre im digitalen Zeitalter gewertet. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet sagt.

Gemäß dem Gerichtsurteil hat jede Person ein berechtigtes Recht auf Privatsphäre in Bezug auf die über ihr mobiles Gerät gesammelten Standortdaten. Das bedeutet, dass die US-Polizei und andere Geheimdienste nun einen speziellen Gerichtsbeschluss benötigen, bevor sie historische Standortdaten von Nutzern bei Tech-Giganten wie Google anfordern können.

Was sind Geofence-Haftbefehle und warum sind sie gefährlich?

Geofence-Haftbefehle ermöglichen es der Polizei in der Regel, Informationen über alle Smartphone-Besitzer zu erhalten, die sich in einem bestimmten Gebiet und Zeitraum befanden. Beispielsweise wird ein Kreis um einen Tatort gezogen und eine Liste aller Nutzer, die zu diesem Zeitpunkt dort waren, bei Unternehmen wie Google angefordert. Kritiker bezeichnen dies als "erst suchen, dann verdächtigen", da dabei die persönlichen Daten tausender unschuldiger Menschen in die Hände der Behörden gelangen.

Der Oberste Gerichtshof betonte in seinem Urteil, dass Nutzer ihre Standortdaten nicht freiwillig öffentlich machen, nur weil sie Google-Dienste verwenden. Wären diese Daten als freiwillig geteilt eingestuft worden, hätte die "Third-Party-Doktrin" des US-Rechts der Polizei den Zugriff ohne Haftbefehl erlaubt.

Menschenrechte und technologische Überwachung

Dieser Fall wurde im Rahmen des Prozesses Chatrie v. United States behandelt. Okello Chatrie, der des Bankraubs beschuldigt wurde, machte geltend, dass die Beweise gegen ihn verfassungswidrig beschafft wurden. Seine Anwälte versuchten zu beweisen, dass Geofence-Haftbefehle gegen den 4. Zusatzartikel der US-Verfassung verstoßen, der vor unbegründeten Durchsuchungen und Beschlagnahmungen schützt.

Das Gericht hat Geofence-Haftbefehle nicht vollständig verboten, aber die Bedingungen für deren Anwendung drastisch verschärft. Die Polizei muss nun einen "hinreichenden Verdacht" (probable cause) für die Beteiligung einer bestimmten Person an einer Straftat vorlegen und die Anfrage so präzise wie möglich formulieren. Es wird erwartet, dass dieses Urteil weltweit als Vorbild für das Gleichgewicht zwischen digitaler Überwachung und Privatsphäre dient.

Diese Nachricht ist auch für Nutzer in Usbekistan von Bedeutung. Globale Tech-Plattformen passen ihre Datenschutzrichtlinien oft an die Entscheidungen des US-Obersten Gerichtshofs an, was indirekt die Datensicherheit von Nutzern weltweit beeinflusst.