Lenovo stellt KI-Smartphone ohne Spiele für Schüler vor

Der chinesische Technologiegigant Lenovo hat das AI Student Phone vorgestellt, ein kompaktes und erschwingliches Gerät, das speziell für Schüler entwickelt wurde. Obwohl das Gadget alle nützlichen Funktionen moderner Smartphones vereint, wurden Spiele und Unterhaltungs-Apps vollständig entfernt, damit die Kinder nicht vom Unterricht abgelenkt werden. Wie Ixbt.com berichtet, heißt es.

Das Hauptmerkmal des neuen Geräts ist der integrierte KI-Assistent (AI). Dieses System, das über eine spezielle Taste aktiviert wird, beantwortet die Fragen der Schüler per Sprache und hilft bei den Hausaufgaben. Laut Ixbt.com wurde das Telefon auf der Plattform JD.com für etwa 44 US-Dollar (299 Yuan) zum Verkauf angeboten.

Elternkontrolle und Sicherheitsfunktionen

Die Lenovo-Experten haben bei der Entwicklung des Geräts besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt. Das Smartphone ist mit einem GPS-Navigationssystem in Echtzeit ausgestattet, sodass Eltern den Standort ihres Kindes ständig verfolgen können. Zudem wird über eine spezielle „Geozonen“-Funktion automatisch eine Benachrichtigung an das Smartphone der Eltern gesendet, wenn das Kind ein festgelegtes Gebiet (z. B. Schule oder Zuhause) verlässt.

Über eine Fernsteuerungs-App können Eltern folgende Aktionen ausführen:

Blockieren von Anrufen unbekannter Nummern;

Fernabschaltung des Telefons während der Unterrichtszeit;

Festlegen des Betriebszeitplans des Geräts und Neustart;

Festlegen von Limits für mobile Zahlungen.

Technische Daten und Bildungsmöglichkeiten

Das Gerät ist mit einem 1,83-Zoll-Touchscreen ausgestattet, der die Handschriftfunktion unterstützt. Das Display ist mit einem Schutzglas der Marke Panda überzogen, was die Haltbarkeit erhöht. Das Gadget verfügt über einen Akku mit 1850 mAh und arbeitet in 4G-Netzen, einschließlich VoLTE- Technologie

Interessanterweise kann das AI Student Phone auch ohne physische SIM-Karte funktionieren. Fertige Lernmaterialien für Mathematik, Sprachen und andere Fächer sind im Speicher des Geräts vorinstalliert. Dies macht es nicht nur zu einem Kommunikationsmittel, sondern zu einem Tutor für die Hosentasche.

In einer Zeit, in der auf dem Markt in Usbekistan die Sorgen der Eltern über die übermäßige Abhängigkeit ihrer Kinder von Gadgets wachsen, könnte diese Lösung von Lenovo ein besonderes Gleichgewicht darstellen. Bisher wurde das Gerät nur für den chinesischen Markt eingeführt, es besteht jedoch die Möglichkeit einer globalen Version.