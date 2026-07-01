Energierevolution: Realta Fusion gewinnt Gleichstrom aus Fusionsreaktion

In der Welt der Energie wurde ein lang erwarteter Riesenschritt gemacht: Das US-Startup Realta Fusion hat es geschafft, die durch eine Fusionsreaktion erzeugte Energie ohne die traditionelle thermische Stufe direkt in elektrischen Strom umzuwandeln. Es wird erwartet, dass diese Technologie die Effizienz der Stromerzeugung in Zukunft drastisch steigern und die Energiekrise beenden wird. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Das in Wisconsin ansässige Unternehmen konnte während eines Experiments am 19. Juni mithilfe eines Geräts namens WHAM mehrere Glühbirnen mit Energie aus Plasma betreiben. Laut TechCrunch ist Realta Fusion das erste private Unternehmen weltweit, das ein solches Ergebnis öffentlich demonstriert hat. Dieser Erfolg beweist, dass die Kernfusion nicht nur eine Wärme-, sondern eine direkte Stromquelle sein kann.

Verzicht auf Turbinen und hohe Effizienz

Derzeit arbeiten alle Atom- und thermischen Kraftwerke nach demselben Prinzip: Brennstoff erhitzt Wasser, der entstehende Dampf treibt eine Turbine an und ein Generator erzeugt Strom. In diesem Prozess geht jedoch ein großer Teil der Energie verloren. Beispielsweise liegt der Wirkungsgrad moderner Atomkraftwerke bei nur etwa 33 Prozent. Bei der von Realta Fusion vorgeschlagenen Methode könnte dieser Wert 90 Prozent erreichen.

Wie Firmengründer Kieran Furlong erklärt, fangen sie die Energie der geladenen Heliumkerne (Alphateilchen), die bei der Fusionsreaktion entstehen, direkt auf. Dieser Prozess funktioniert wie ein "elektrisches Schwungrad": Ein Teil des gewonnenen Stroms wird zur Erhitzung des Plasmas im Reaktor zurückgeführt, der Rest wird an die Verbraucher weitergeleitet.

Kommerzielle Aussichten und Zukunftspläne

Das Hauptproblem im Bereich der Fusionsenergie besteht darin, dass die für die Aufrechterhaltung der Reaktion aufgewendete Energie größer ist als die erzeugte Energie. Die von Realta Fusion angewandte direkte Konversionsmethode hilft, diese Hürde zu überwinden. Berechnungen zufolge kann diese Technologie die Gesamtkapazität kommerzieller Anlagen um 20-30 Prozent steigern.

Es ist anzumerken, dass nicht nur Realta Fusion in dieser Richtung arbeitet. Das von Sam Altman unterstützte Startup Helion plant ebenfalls die direkte Energiegewinnung in seinen Reaktoren, hat seine Ergebnisse jedoch noch nicht öffentlich demonstriert. Dies macht Realta Fusion zum Spitzenreiter im Rennen.

Für Länder wie Usbekistan, in denen der Bedarf an Energieressourcen steigt, könnten solche Technologien in Zukunft von strategischer Bedeutung sein. Wenn die Kernfusion die kommerzielle Phase erreicht, wird sie zu einer umweltfreundlichen, unendlichen und sicheren Energiequelle. Vorerst arbeiten Wissenschaftler daran, den Erfolg aus dem Labor auf industriellen Maßstab zu übertragen.