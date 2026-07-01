PlayStation 6 könnte deutlich teurer werden als erwartet: Produktionskosten bei fast 1000 Dollar

Die PlayStation 6, die nächste Generation der Spielkonsole aus dem Hause Sony, könnte für Nutzer zu einer unerwarteten finanziellen Herausforderung werden. Aktuellen Berichten zufolge sind die Kosten für die Komponenten des Geräts drastisch gestiegen, was sich voraussichtlich direkt auf den Endverkaufspreis der Konsole auswirken wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Unter Berufung auf den bekannten Insider Kepler_L2 meldet ixbt.com, dass die Gesamtkosten der für die PlayStation 6 benötigten Komponenten in letzter Zeit um fast 200 Dollar gestiegen sind. Aktuellen Berechnungen zufolge kostet allein die Hardware Sony fast 1000 Dollar. Dieser Wert liegt deutlich über dem Preis der PlayStation 5 und sogar des kürzlich vorgestellten PS5 Pro-Modells.

Änderungen in der Sony-Strategie

Normalerweise verkaufen Hersteller auf dem Markt für Spielkonsolen Geräte der nächsten Generation anfangs mit Verlust und erzielen den Hauptgewinn durch Spiele und Abonnements. Es scheint jedoch, dass die Führung von Sony dieses Mal beschlossen hat, dieses Risiko nicht einzugehen. Unternehmensvertreter betonten, dass sie nicht beabsichtigen, die Hardware mit einem hohen Verlust zu verkaufen.

Das Unternehmen hat bereits damit begonnen, die Preise auf Märkten außerhalb Japans leicht zu erhöhen. Analysten gehen davon aus, dass die PlayStation 6, sollte der Anstieg der Komponentenkosten anhalten, als deutlich teureres Premium-Produkt im Vergleich zu ihren Vorgängern auf den Markt kommen wird. Dies könnte den Umstieg auf neue Technologien für Gaming-Enthusiasten etwas erschweren.

Diese Nachricht ist auch für den Markt in Usbekistan von Bedeutung. PlayStation-Konsolen werden im Land über offizielle und inoffizielle Händler breit vertrieben. Wenn der globale Preis bei etwa 1000 Dollar liegt, ist es leicht vorhersehbar, dass der Preis der PlayStation 6 in lokalen Geschäften unter Berücksichtigung von Zollgebühren und Logistikkosten recht hoch sein wird.

Technologische Komplexität und Kosten

Der Anstieg der Komponentenkosten ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen:

Steigende Produktionskosten für Halbleiter und Prozessoren;

Die Komplexität der von AMD gelieferten Grafikchips der nächsten Generation;

Die Auswirkungen von Logistik und globaler Inflation.

Sony beobachtet derzeit die Marktsituation genau und analysiert seine Preispolitik. Das Wichtigste für das Unternehmen ist es, vermitteln zu können, dass die technologischen Möglichkeiten und das neue Spielerlebnis den hohen Preis rechtfertigen. Dennoch gibt die Tatsache, dass die PS5-Verkäufe planmäßig verlaufen, dem Unternehmen eine gewisse Sicherheit bei der Preiserhöhung.

Es ist erwähnenswert, dass der Insider Kepler_L2 bereits in der Vergangenheit als einer der Ersten genaue Informationen über AMD-Prozessoren und die technischen Spezifikationen des PS5 Slim-Modells veröffentlicht hat. Aus diesem Grund werden seine Prognosen zu den Produktionskosten der PlayStation 6 von Experten ernst genommen.