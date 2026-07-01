NASA plant, nuklearbetriebten Promise-Rover zum Mond zu schicken

Die US-amerikanische National Aeronautics and Space Administration (NASA) steht kurz davor, einen unerwarteten und kühnen Schritt in der Weltraumforschung zu unternehmen. Experten der Agentur prüfen ernsthaft die Möglichkeit, eine originalgetreue Kopie des Perseverance-Rovers, der derzeit auf dem Mars aktiv ist, zum Südpol des Mondes zu schicken. Dieses Gerät, das derzeit als Testobjekt im Jet Propulsion Laboratory in Kalifornien genutzt wird, war nicht für den Weltraumflug vorgesehen, doch die Notwendigkeit, die Mondmission zu beschleunigen, hat die Pläne geändert. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der Rover mit dem Namen Promise hat die Größe eines Autos, und sein Hauptvorteil liege in der Energiequelle. Laut NASA ist geplant, das Gerät mit einem Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator (MMRTG) auszustatten. Dies gewährleistet den kontinuierlichen Betrieb des Rovers auch in Gebieten ohne Sonnenlicht und mit extrem komplexem Relief.

Vorteile der Kernenergie

Die meisten Apparate der NASA, einschließlich vieler auf dem Mond landender Module, verlassen sich auf Solarenergie. Da die Mondnacht jedoch lang und extrem kalt ist, fallen mit Solarpaneelen ausgestattete Techniken oft aus oder stellen ihren Betrieb vorübergehend ein. Der nukleare MMRTG-Generator wandelt die beim Zerfall von Plutonium-238 entstehende Wärme in elektrische Energie um und ermöglicht dem Rover das Überleben unter allen Bedingungen.

Der NASA-Astronaut Jared Isaacman betonte, dass die Promise-Mission ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Bau einer Mondbasis sein könnte. Die Agentur verfügt derzeit über ausreichende Plutoniumvorräte, um den unterbrechungsfreien Betrieb des Geräts über viele Jahre hinweg zu garantieren. Dies ermöglicht es Wissenschaftlern, selbst die dunkelsten Krater des Mondes zu erforschen.

Lieferfragen und Zusammenarbeit

Einen so großen Rover mit einem Gewicht von fast 1 Tonne auf die Mondoberfläche zu bringen, ist keine leichte Aufgabe. Daher plant die NASA, bei dieser Mission mit Vertretern des Privatsektors zusammenzuarbeiten. Um den Promise-Rover an sein Ziel zu bringen, könnten das Blue Moon-Modul von Blue Origin oder das Starship-Raumschiff von SpaceX eingesetzt werden.

Projektleiter Carlos Garcia-Galán bezeichnete diese Möglichkeit als "erstaunlich". Seinen Worten zufolge hilft die Nutzung bestehender Technologie, sowohl Zeit als auch Geld zu sparen. Vor allem dank der nuklearen Energiequelle können Forscher an jedem Punkt des natürlichen Satelliten unseres Planeten Untersuchungen durchführen, ohne die Mondnacht fürchten zu müssen.

Sollte diese Mission realisiert werden, wird Promise zum leistungsstärksten und widerstandsfähigsten Rover auf der Mondoberfläche. Es wird erwartet, dass dies eine entscheidende Rolle beim Aufbau der Infrastruktur spielt, die für eine dauerhafte Besiedlung des Mondes durch die Menschheit in der Zukunft erforderlich ist.