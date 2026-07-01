Meta unter der Leitung von Mark Zuckerberg hat einen neuen Weg gefunden, die Milliardeninvestitionen in die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (AI) zu amortisieren. Laut Bloomberg plant das Unternehmen, ein Cloud-Infrastrukturgeschäft aufzubauen, um Rechenkapazitäten aus seinen riesigen Rechenzentren an andere Organisationen zu verkaufen. Dieser Schritt würde Meta zu einem direkten Konkurrenten von Marktriesen wie Amazon Web Services (AWS), Google Cloud und Microsoft Azure machen. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht heißt es.

Im Rahmen der neuen Initiative beabsichtigt Meta, nicht nur den Zugang zu seinen offenen Modellen wie Llama, sondern auch zu geschlossenen Modellen wie dem kürzlich vorgestellten Muse Spark sowie zu rohen Rechenressourcen zu verkaufen. Intern soll dieses Projekt Meta Compute genannt werden. Ein Team unter der Leitung von Santosh Janardhan, dem Leiter der Infrastrukturabteilung, arbeitet an der Entwicklung dieser neuen Richtung.

Ein neuer Markttrend: Das Rennen der Rechenzentren

Diese Entscheidung von Meta ähnelt den Strategien anderer großer Akteure, insbesondere den SpaceX- und xAI-Projekten von Elon Musk. Anfang Mai unterzeichnete SpaceX eine Vereinbarung, die gesamte Rechenleistung seines Colossus 1 Rechenzentrums an Anthropic zu vermieten. Dies zeigt, dass der Sieg im AI-Wettlauf nicht nur denjenigen zustehen könnte, die die besten Modelle entwickeln, sondern auch denen, die über die stärkste technische Infrastruktur verfügen.

Derzeit hat Meta 182,9 Milliarden Dollar für den Ausbau seiner AI-Infrastruktur bereitgestellt. Das Unternehmen realisiert riesige Projekte in den US-Bundesstaaten Louisiana und Ohio. Insbesondere das Rechenzentrum in Ohio wird in seiner Größe mit der Insel Manhattan verglichen und soll bis Ende dieses Jahres in Betrieb gehen. Solch gewaltige Ressourcen werden nicht nur für den internen Bedarf, sondern auch für die Bedienung externer Kunden ausreichen.

Investitionseffizienz und Bedenken

Experten halten diesen Schritt von Meta für logisch. Im Gegensatz zu Wettbewerbern wie Google oder OpenAI hat Meta noch nicht offiziell bekannt gegeben, dass es bereits erhebliche direkte Einnahmen aus seinen AI-Diensten erzielt. Das Unternehmen konzentrierte sich bisher stärker auf interne Optimierung und Open-Source-Modelle. Die Einführung von Cloud-Computing-Diensten würde eine schnellere Rückzahlung der Kosten ermöglichen.

Unter Branchenanalysten gibt es jedoch auch Bedenken. Einige Skeptiker glauben, dass sich um die AI-Infrastruktur eine "Wirtschaftsblase" bildet. Sie warnen davor, dass Billionen-Dollar-Investitionen sich möglicherweise nicht rentieren und die Nachfrage nach schnell veraltenden Chips unerwartet sinken könnte. Dennoch betonte Zuckerberg in einer Erklärung im Mai, dass ein Cloud-Computing-Geschäft für Meta "definitiv eine Option ist, die in Betracht gezogen werden sollte".

Solche globalen Veränderungen sind auch für Usbekistan und die zentralasiatische Region von Bedeutung. Der Eintritt von Giganten wie Meta in den Cloud-Markt könnte zu sinkenden Preisen für Rechenleistung führen und eine zugänglichere AI-Infrastruktur für lokale Startups schaffen. Obwohl Meta eine offizielle Stellungnahme zu diesen Informationen bisher abgelehnt hat, deuten die Aktivitäten des Unternehmens darauf hin, dass wir an der Schwelle zu einer neuen technologischen Ära stehen.