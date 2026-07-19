Die tragische Liebesgeschichte hinter den niedlichen Bildern des „Love is...“-Kaugummis

·3·Welt
Die tragische Liebesgeschichte hinter den niedlichen Bildern des „Love is...“-Kaugummis

Der „Love is...“-Kaugummi ist Millionen Menschen durch die kleinen Bilder darin in Erinnerung geblieben. Die Figuren des Jungen und des Mädchens waren keine bloße kommerzielle Idee, sondern entsprangen der Liebe zwischen Kim Casali und ihrem Ehemann Roberto.

In den späten 1960er Jahren zeichnete Kim kleine Bilder auf Servietten für Roberto. Sie zeigten kurze, einfache Gedanken über die Liebe und die beiden Charaktere. Mit der Zeit wurden diese Skizzen zu „Love is...“-Comics und erlangten in vielen Ländern Berühmtheit.

Doch diese Geschichte hat auch eine schwere Seite. 1975 wurde bei Roberto unheilbarer Krebs diagnostiziert. Um mehr Zeit mit ihrem Mann zu verbringen, übergab Kim das Zeichnen der Comics an einen anderen Künstler.

Roberto starb im Alter von 31 Jahren. Er und Kim hatten zuvor sein genetisches Material konservieren lassen. So brachte Kim eineinhalb Jahre nach Robertos Tod einen Sohn zur Welt. Dieses Ereignis sorgte damals für großes Aufsehen.

Vor rotem Hintergrund sind der Schriftzug „Love is...“, ein Foto des Paares und die Zeichentrickfiguren abgebildet.

Kim Casali verstarb im Alter von 55 Jahren. Doch die von ihr geschaffenen „Love is...“-Figuren lebten weiter. Später machte die Firma Intergum sie durch Kaugummis populär, und diese Charaktere wurden zu einem der bekanntesten Symbole für die Liebe.

Love IsKim CasaliGeschichteComicsRomantik
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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