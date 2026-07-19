Redknapp kritisiert Tuchel: Nennt zwei Kandidaten für den Posten des englischen Nationaltrainers

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Redknapp kritisiert Tuchel: Nennt zwei Kandidaten für den Posten des englischen Nationaltrainers

Obwohl die englische Nationalmannschaft die WM 2026 mit einer Bronzemedaille beendete, Thomas Tuchel konnte sich der Kritik nicht entziehen. Der erfahrene Trainer Harry Redknapp erklärte, dass die „Three Lions“ kein neues Niveau erreicht hätten, und nannte zwei englische Fachleute, die das Team leiten könnten.

Tuchels Vertrag mit England läuft jedoch noch. Daher ist diese Aussage derzeit eher Teil einer hitzigen Debatte nach der WM als ein Zeichen für einen bevorstehenden Trainerwechsel.

Redknapp nennt zwei englische Trainer

Harry Redknapp schlug vor, dass Eddie Howe oder Frank Lampard die englische Nationalmannschaft trainieren könnten.

Seiner Meinung nach könnten beide Fachleute Thomas Tuchel Ergebnisse erzielen, die nicht schlechter sind als die bisherigen.

„Es gibt Trainer wie Eddie Howe oder Frank Lampard. Ich bin sicher, sie könnten mindestens das gleiche Ergebnis wie Tuchel erzielen“, sagte Redknapp.

Diese Worte des ehemaligen Trainers verbreiteten sich auch in den sozialen Medien.

„Eigentlich hat sich nichts geändert“

Redknapp sieht Englands Bronzemedaille nicht als Beweis dafür, dass Tuchel das Team auf ein völlig neues Niveau gehoben hat.

Er betonte, dass die „Three Lions“ zwar wieder um den Titel kämpften, aber in der entscheidenden Phase das Finale verpassten.

„Machen wir uns nichts vor. Er hat uns nicht auf ein neues Niveau gebracht. Eigentlich hat sich nichts geändert – wir haben das Finale nicht erreicht“, sagte er.

Tuchel wurde für seine vorsichtige Taktik und seine defensiven Auswechslungen im Halbfinale gegen Argentinien scharf kritisiert. Trotz einer 1:0-Führung verlor England am Ende mit 1:2.

Bronze war dennoch ein historisches Ergebnis

England besiegte Frankreich im Spiel um Platz drei mit 6:4. Das torreiche Spiel, in dem Bukayo Saka einen Hattrick erzielte, bescherte dem Team das beste WM-Ergebnis seit 1966.

England war bei den beiden vorherigen Halbfinalteilnahmen 1990 und 2018 jeweils Vierter geworden. Diesmal gewann das Team zum ersten Mal in seiner Geschichte eine WM-Bronzemedaille.

In diesem Sinne hat Tuchel, auch wenn er das Finale nicht erreichte, die beste WM-Leistung Englands seit 60 Jahren erzielt.

Tuchels Vertrag läuft bis 2028

Thomas Tuchel trainiert die englische Nationalmannschaft seit Anfang 2025. Der englische Fußballverband verlängerte den Vertrag des Experten im Februar 2026 bis zum Ende der Euro 2028.

Tuchel erklärte nach der Niederlage gegen Argentinien zudem, dass er nicht zurücktreten wolle und plane, das Team bei der Europameisterschaft zu führen.

Die von Redknapp ins Spiel gebrachten Optionen Eddie Howe und Frank Lampard sind also noch keine offiziellen Verhandlungen. Aber der Druck auf Tuchel ist nicht verschwunden: Die Bronzemedaille war ein historisches Ergebnis, doch eine Rückkehr ohne Titel ist in England immer noch nur ein halber Erfolg.

Die große Frage ist nun: Wird der Fußballverband Tuchel bis zur Euro 2028 das Vertrauen schenken, oder wird die Kritik nach der WM zu einer unerwarteten Entscheidung führen?

Thomas TuchelHarry RedknappEddie HoweFrank LampardEngland
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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