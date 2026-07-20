KI-Brillen führen zum ersten Strafverfahren wegen Betrugs bei Prüfungen

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KI-Brillen führen zum ersten Strafverfahren wegen Betrugs bei Prüfungen

In Südkorea wurde das erste Strafverfahren in der Geschichte des Landes eingeleitet, bei dem es um die Verwendung von KI-gestützten Smart-Brillen bei einer nationalen Qualifikationsprüfung geht. Dies berichtete die Publikation The Independent.

Berichten zufolge wurde ein Mann im Alter von etwa 40 Jahren verdächtigt, im Mai bei einer Prüfung zum Erwerb eines Zertifikats als Brandschutzingenieur eine Smart-Brille mit KI-Funktionen verwendet zu haben.

Während der Prüfung bemerkten die Aufsichtspersonen ungewöhnliche Lichtreflexionen an den Brillengläsern und überprüften den Teilnehmer. In den anschließenden Ermittlungen gestand der Mann seine Schuld und gab an, die KI-Anwendung für das Gerät persönlich entwickelt zu haben. Seinen Angaben zufolge war das Ziel, das Programm unter realen Prüfungsbedingungen zu testen.

Die Bezirksstaatsanwaltschaft Gwangju hat in diesem Fall ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Gesetz über nationale technische Qualifikationen eingeleitet.

Beamte betonten, dass dies kein Einzelfall sei. Im Mai wurden auch in Seoul und Mokpo zwei junge Bürger identifiziert, die versuchten, bei nationalen technischen Qualifikationsprüfungen KI-Smart-Brillen zu verwenden.

Ähnliche Geräte wurden auch bei internationalen TOEIC-Englischprüfungen registriert. Zwei solcher Fälle wurden im Mai und ein weiterer im Juni aufgedeckt.

Nach diesen Vorfällen Südkoreasteht die Verschärfung der Sicherheitsanforderungen bei Prüfungen auf der Tagesordnung. Die für Prüfungen zuständigen Behörden diskutieren Vorschläge, KI-Smart-Brillen offiziell in die Liste der verbotenen Geräte aufzunehmen und die Strafen für deren Verwendung zu verschärfen.

Expertenerklären, dass diese Smart-Brillen im Gegensatz zu herkömmlichen Kamerageräten den erfassten Text analysieren, Fragen an ein KI-System senden und dem Benutzer fertige Antworten über den Bildschirm oder per Audio übermitteln können.

SüdkoreaKünstliche IntelligenzPrüfungsbetrugSmart-BrillenTechnologie
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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