UFC 330: Wen sieht Aspinall im Duell zwischen Garry und Makhachev vorne?

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UFC 330: Wen sieht Aspinall im Duell zwischen Garry und Makhachev vorne?

UFC-Schwergewichtschampion Tom Aspinall äußerte sich zum UFC 330 -Hauptkampf, der am 16. August in Las Vegas stattfinden soll. Der Engländer sieht Islam Makhachev als Favoriten, betonte jedoch ausdrücklich, dass Ian Garry kein einfacher Gegner sein werde.

Aspinall zufolge könnten in diesem Duell nicht Kraft oder Schlaghärte entscheidend sein, sondern wer den Kampf besser kontrollieren kann .

Aspinall erwartet Makhachev als Sieger

Auf die Frage nach dem Ausgang des Kampfes zwischen Makhachev und Garry räumte der Schwergewichtschampion ein, dass eine genaue Prognose schwierig sei.

„Es ist schwer, den Sieger eindeutig vorherzusagen. Ich denke, Makhachev wird nach Punkten gewinnen. Ich sage das, weil Islam den Kampf besser kontrollieren kann als Ian“, erklärte Aspinall.

Der englische Champion hält es demnach für wahrscheinlicher, dass Makhachev über fünf Runden die Oberhand behält und nach dem Urteil der Punktrichter gewinnt, statt vorzeitig zu siegen.

Warum gab Aspinall Islam den Vorzug?

Aspinalls wichtigstes Argument ist Makhachevs Fähigkeit, den Kampf zu kontrollieren.

Islam versucht, die Stärken seines Gegners einzuschränken, indem er ihn zu Boden bringt, eine günstige Position einnimmt und das Kampftempo an seinen eigenen Stil anpasst.

Aspinall betont ebenfalls, dass genau diese Eigenschaft Makhachev gegen Garry einen Vorteil verschaffen könnte.

Allerdings stellte er seine Prognose nicht als absolute Wahrheit dar.

„Garry wird harten Widerstand leisten“

Aspinalls zweite Aussage erhöht die Spannung vor dem Kampf zusätzlich.

„Obwohl ich meiner Prognose nicht zu hundert Prozent sicher bin, bin ich überzeugt, dass Garry Islam im Weltergewicht harten Widerstand leisten kann“, sagte er.

In dieser Einschätzung steckt ein wichtiger Punkt: Obwohl Aspinall Makhachev als Favoriten sieht, unterschätzt er Garrys Chancen nicht.

Wenn Ian Makhachevs Takedown-Versuche abwehren und den Kampf im Stand halten kann, könnte sich der gesamte Verlauf des Duells verändern.

Für Makhachev könnte die Kontrolle entscheidend sein, für Garry die Distanz

Das Aufeinandertreffen der Stile dürfte zu den größten Spannungselementen im Hauptkampf von UFC 330 gehören.

Für Makhachev könnte es wichtig sein, seinen Gegner an der freien Bewegung im Oktagon zu hindern und sein Ringen einzusetzen. Garry wird dagegen wahrscheinlich auf Distanz, Beweglichkeit und Schlagabtausche im Stand setzen.

Deshalb ist es, wie Aspinall sagte, schwierig, den Sieger im Voraus mit absoluter Sicherheit zu bestimmen.

Ein Fehler, ein erfolgreicher Takedown oder umgekehrt ein unerwarteter präziser Treffer kann den gesamten Verlauf des Kampfes verändern.

Die entscheidende Antwort gibt es am 16. August

Das Duell zwischen Makhachev und Garry soll am 16. August in Las Vegas stattfinden.

Derzeit vertraut Aspinall stärker auf Islams Erfahrung und seine Fähigkeit, einen Kampf zu kontrollieren. Zugleich erwartet er von Garry ernsthaften Widerstand.

Daher bleibt vor dem Hauptkampf von UFC 330 die zentrale Frage offen: Wird Makhachev seinem Gegner erneut seinen Stil aufzwingen, oder findet Garry einen Weg, seinen Kampfplan zu durchkreuzen?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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