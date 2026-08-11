Offiziell: Metallurg-Cheftrainer Ilhom Mo‘minjonov tritt zurück

Im Trainerstab von Metallurg Bekobod hat es eine weitreichende Veränderung gegeben. Cheftrainer Ilhom Mo‘minjonov beschloss, von seinem Amt zurückzutreten, und die Vereinsführung nahm seinen Rücktritt an.

Zu Beginn der Saison wurde der Mannschaft die anspruchsvolle Aufgabe gestellt, den Aufstieg in die Super League zu schaffen. Aufgrund unerwarteter Punktverluste in der Hinrunde fiel Metallurg jedoch in der Tabelle aus der Spitzengruppe zurück.

Das Spiel gegen Yaypan als letzter Auslöser

Der letzte Vorfall, der den Rücktritt auslöste, ereignete sich am 14. Spieltag der Pro League (beziehungsweise der Meisterschaft). Metallurg empfing Fargonas Yaypan in Bekobod und lag während des Spiels zwar in Führung, musste sich am Ende jedoch geschlagen geben und verlor wertvolle Punkte.

Nach dem Spiel traf sich Cheftrainer Ilhom Mo‘minjonov mit der Vereinsführung und bat um die Auflösung seines Vertrags.

Offizielle Entscheidung der Vereinsführung

Nach einer umfassenden Prüfung der Tabellensituation, der jüngsten Ergebnisse der Mannschaft und der persönlichen Bitte des Trainers beschloss die Vereinsführung, seinem Rücktrittsgesuch stattzugeben.

„Unter Berücksichtigung der entstandenen Situation, der Bitte des Trainers und aller Details hat die Vereinsführung das Rücktrittsgesuch von Ilhom Mo‘minjonov angenommen.“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Vereins aus Bekobod.

Ilhom Mo‘minjonovs Statistik bei Metallurg

Unter Ilhom Mo‘minjonov absolvierte Metallurg in der laufenden Meisterschaft insgesamt 14 Spiele :

Siege: 6

Unentschieden: 4

Niederlagen: 4

Der Verein dürfte noch weitere Informationen zum Interimstrainer oder zu Kandidaten für das Amt des neuen Cheftrainers bekannt geben.

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