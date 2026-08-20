SpaceX testet erstmals in seiner Geschichte ein wiederverwendbares Starship

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SpaceX testet erstmals in seiner Geschichte ein wiederverwendbares Starship

SpaceX hat bei der Vorbereitung seiner riesigen Starship-Rakete auf einen weiteren Testflug einen wichtigen Meilenstein erfolgreich erreicht. Laut NASASpaceflight wurde Ship 41 auf dem Massey-Testgelände seinem ersten statischen Triebwerkstest unterzogen, bei dem die Leistung eines installierten Raptor-Triebwerks überprüft wurde. Dieser wichtige Schritt ist ein weiterer Fortschritt auf dem Weg zur Vorbereitung des bevorstehenden Testflugs Flight 14. Ixbt.com berichtet .

Den Plänen zufolge soll Ship 41 beim bevorstehenden Flug gemeinsam mit der Booster-21-Trägerrakete ins All starten. Experten planen für ein Raumschiff dieser Version den ersten vollständigen Flug auf einer Orbitalbahn in der Geschichte. Im Rahmen des Flight-14-Programms ist außerdem der Start von Starlink-V3-Satelliten ins All vorgesehen.

Die erste einzigartige Auffangaktion der Geschichte

Der bemerkenswerteste Aspekt dieses Testflugs ist, dass SpaceX plant, das zur Erde zurückkehrende Starship erstmals mithilfe eines speziellen Turms in der Luft aufzufangen. Diese technologische Lösung ist äußerst wichtig, da sie künftig die vollständige und schnelle Bergung sowie Wiederverwendung aller Raketenteile ermöglichen könnte.

Bekannt ist, dass der Ship-41-Prototyp im Juni und Juli dieses Jahres alle erforderlichen kryogenen Tests erfolgreich abgeschlossen hat. In der aktuellen Phase planen die Ingenieure weitere statische Triebwerkstests mit mehreren Raptor-Triebwerken. Wenn diese komplexen Verfahren erfolgreich abgeschlossen werden, könnte das Unternehmen bereits Anfang 2026 für seinen nächsten wichtigen Flug bereit sein.

SpaceXStarshipShip 41TechnologieWeltraum
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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